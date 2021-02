Mara Venier e l’amore mancato con il grande cantante, il retroscena

Sulla conduttrice Mara Venier è emerso un dettaglio della sua vita amorosa: una storia mancata con un noto cantante, di chi si tratta?

La splendida conduttrice Mara Venier è uno dei personaggi televisivi più apprezzati dal pubblico italiano. Ha invitato nello studio di Domenica In un noto cantante italiano, anch’esso amatissimo, e con un’incredibile carriera alle spalle.

Durante l’intervista sono emersi alcuni inaspettati dettagli su una infatuazione che li aveva coinvolti, ma che non sono mai riusciti a trasformare in una storia d’amore. Una coppia mancata, ma senza dubbio con altissimo potenziale. Chi è il misterioso uomo che aveva attirato l’attenzione dell’inconfondibile Mara?

LEGGI ANCHE —> Mara Venier: la FOTO del marito senza vestiti da giovane fa invidia a tutti

Mara Venier e l’amore mancato

LEGGI ANCHE —> Bianca Guaccero, frecciatina ad una sua collega. La risposta sagace della conduttrice

L’uomo che aveva colpito e affascinato la conduttrice, ha una carriera alle spalle ricca di successi. Vanta 14 milioni di dischi venduti, ed è uno dei cantanti italiani che ha maggiormente venduto all’estero. Televisione, teatro, musica, non manca proprio niente al curriculum del protagonista di questa notizia.

Si tratta di Massimo Ranieri, artista partenopeo di enorme spessore, ospite nel salotto di Domenica In. Intervistato da Mara Venier, si è presentata una situazione che, tra emozione e imbarazzo, ha lasciato trapelare questa indiscrezione dal passato.

La conduttrice ha subito confessato la sua attrazione, tra elogio e ammirazione alla ineguagliabile carriera del cantante, segnata da un talento unico. Con estrema spontaneità, ha dichiarato: “Mi emoziono sempre come una bambina. Mi rammarica non aver mai avuto una relazione con te ma non mi hai mai considerata“, cogliendo di sorpresa l’artista.

Ma il vero colpo di scena sta nella reazione di quest’ultimo, che ridendo imbarazzato, ha prontamente reagito con una clamorosa dichiarazione. Avrebbe voluto corteggiarla, immediatamente colpito dall’attrice e conduttrice, la quale tuttavia non si trovava sentimentalmente libera. La Venier non sembrava rammentare il particolare, ma Massimo Ranieri non lo ha dimenticato, evidenziando così il reale trasporto avuto nei suoi confronti: si trattava del figlio dell’attore Alberto Maria Salerno, chiamato “Dudù”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Una storia sicuramente appassionante quella che non si è realizzata, per il dispiacere di questo dettaglio rivelato, ma che ci ha dato l’opportunità di sognare almeno per un attimo.