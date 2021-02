Mara Venier: la FOTO del marito senza vestiti da giovane fa invidia a tutti

Mara Venier. Sul proprio profilo Instagram, il marito Nicola Carraro pubblica una foto che risale a 40 anni fa. Plauso nei commenti dei follower

La popolare e amatissima conduttrice tv Mara Venier ha dichiarato che concluderà la sua avventura a Domenica In nella stagione 2021. Il contenitore domenicale più longevo d’Italia ha sempre ottimi risultati di share soprattutto grazie al talento e alla simpatia della presentatrice, al timone da diversi anni nel corso della storia del trasmissione.

La zia Mara sa benissimo che la fortuna (o la sfortuna) di un programma è dovuta essenzialmente al pubblico; orgogliosa delle fatiche compiute, non dimentica mai di ringraziare di cuore chi l’ha sostenuta e promossa campionessa di ascolti, sia in diretta, sia tramite il suo profilo Instagram.

L’anno passato non è stato facile per lei. Innanzitutto il Coronavirus ha segnato un cambio repentino di programmazione, conformazione diversa dello studio e gli ospiti spesso non erano presenti fisicamente ma in collegamento via web. Poi l’incidente casalingo che l’ha vista coinvolta. Una caduta rovinosa ha causato a Mara Venier la frattura della gamba costringendola all’immobilità e al rallentamento dei movimenti. Anche il quel momento, stacanovista, non ha abbandonato il lavoro.

Sempre presente accanto a lei il marito Nicola Carraro, produttore cinematografico. Sono una coppia affiatatissima da diversi anni. Si sono sposati il 28 giugno 2006, hanno unito i loro clan, formando una famiglia allargata, serena e felice.

Nicola Carraro: il marito di Mara Venier senza veli su Instagram

Il produttore cinematografico Nicola Carraro gestisce un profilo Instagram personale che si chiama provo2000. Uno degli ultimi post pubblicati mostra una foto che risale a circa 40 anni fa.

Come lo stesso protagonista dello scatto c’informa, siamo all’inizio degli anni ’80. E’ raffigurato un giovane Nicola Carraro. Viene ricordato piacevolmente un momento di felicità e beatitudine trascorso in un vero e proprio paradiso terrestre: la Polinesia. L’immagine lo ritrae a petto nudo durante il suo primo viaggio nell’arcipelago da sogno.

Molte meno rughe, nessun segno di capelli bianchi ma il fascino e la simpatia di Carraro rimangono intatti; sono state sicuramente le sue armi vincenti per conquistare il cuore della Mara nazionale.

Tanti i commenti di plauso: “Ma sei tu o Jean Paul Belmondo?”, “Buongiorno sig Carraro seguo sempre i suoi post , le dico che sono simpaticissimi, e ci fa fare sempre un sorriso continui così”, “Il prossimo film di 007 di successo: Nicola Carraro”.

Tra i messaggi ne emerge uno molto significatico, quello di Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier, che inonda la bacheca di Carraro con emoji a forma di piccola fiamma. La Ferracini ha un ottimo rapporto con il marito della madre, appare nei suoi post prestandosi anche a simpatici siparietti.