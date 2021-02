Federica Panicucci, innamorata a Venezia: “Sei nell’anima” – VIDEO

Federica Panicucci ha regalato ai suoi tanti ammiratori che la seguono sui social un video che rappresenta perfettamente l’immagine dell’amore

È un San Valentino davvero speciale quello che Federica Panicucci sta trascorrendo in dolce compagnia in una delle città più romantiche d’Italia. L’affascinante presentatrice ha infatti regalalo ai suoi tanti follower di Instagram un video girato mentre si trova su una barca e attraversa lo splendore della laguna di Venezia. Al suo fianco, più innamorato che mai, il compagno Marco Bacini. Il manager infatti nel video, ispirato dalla bellezza che lo circonda e soprattutto da quella che stringe fra le braccia, non smette di riempire la sua Federica di teneri baci. Agli occhi dei fan appare quindi una coppia felice, come dimostra il sorriso della Panicucci, che complice San Valentino ha deciso di regalarsi e regalare un momento di totale felicità. Ad accompagnarli la canzone di Gianna Nannini “Sei nell’anima” a suggellare la più bella delle dichiarazioni.

La vita privata di Federica Panicucci

Federica Panicucci è ormai da anni uno dei volti della televisione più amati ed apprezzati. Una certa fascia di pubblico la ricorderà per i lunghi capelli biondi che le arrivavano fin sopra i fianchi ai tempi in cui conduceva il mitico Festivalbar quando riusciva ad infiammare il cuore dei telespettatori. La sua vita privata è stata sempre avvolta da un certo riserbo e soprattutto non ha mai creato particolari scandali. Nel 1995 inizia la sua relazione con dj Mario Fargetta che sposerà nel 2006. Il loro amore dura vent’anni durante i quali metteranno alla luce 2 figli, Sofia e Mattia.

Dopo una vita praticamente passata insieme a coppia decide di separarsi nel 2015 rilasciando un comunicato affidato all’avvocato Giulia Bongiorno. Da 5 anni la bella Federica è impegnata in una felice relazione con Marco Bacini proprietario del noto marchio di moda Rude is cool.