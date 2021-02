Ti sblocco un ricordo: Luciana Littizzetto e la “lite” con Belen Rodriguez – VIDEO

C’è posta per te, Luciana Littizzetto chiama Belen Rodriguez per avere lezioni su come apparire più sensuale sui social. Il video è esilarante

Sembra ieri ma sono passati esattamente cinque anni da quel febbraio 2016 quando Luciana Littizzetto invitò a “C’è posta per te” Belen Rodriguez in lite con Stefano De Martino per convincerla a fare pace con lui. Lo sketch che ne è emerso è stato tra i più esilaranti della storia della tv, un tira e molla tra le due donne che sono state al gioco per tutta la messa in onda, tenendo incollato il pubblico a casa grazie all’humor e ironia contagiosa.

Durante l’ultima puntata di “C’è Posta per te” di quell’anno, Luciana ha mandato la busta a Belen anche per cercare di carpire qualche segreto dalla modella argentina e per diventare più aitante e seguita sui social come lei. La richiesta è venuta in quanto la comica aveva aperto da pochi mesi il suo profilo Instagram e desiderava presentarsi al meglio ai fan che la seguivano.

Quale modo migliore, quindi, se non chiedere aiuto a Belen, regina delle pose ammiccanti e dei fotoromanzi?

Anche Maria de Filippi ha interagito con Belen e Luciana durante lo sketch

Durante l’interazione tra le due donne ci sono stati dei momenti di confronto in cui Luciana ha voluto fa vedere alcune sue foto e metterle a confronto con Belen per capire dove poteva migliorarsi. Famosa la scena della borsa dell’acqua calda in testa per Luciana e le pantofole a forma di coniglio, un colpo al cuore confrontate con quelle postate dalla showgirl in perfetta forma anche nelle situazioni peggiori.

Nel video che riproponiamo vediamo anche Maria de Filippi interagire con la Littizzetto mentre Belen mostra loro come accavallare le gambe in modo sensuale e che sguardo proporre quando ci si scatta un selfie da postare sui social.

Stese sul divanetto dello studio le tre donne hanno saputo regalare un momento di grande spensieratezza che è ancora uno dei più divertenti della nostra tv nazionale.