Marisa Laurito: la FOTO che non ti aspetti. Cos’ha fatto in mezzo alla strada

Marisa Laurito. La popolare attrice napoletana colta in uno scatto significativo che attesta il grande amore per la sua città

Marisa Laurito, classe 1951, è una poliedrica artista napoletana che ha debuttato giovanissima nella compagnia teatrale di Eduardo De Filippo. Si è resa protagonista di un’iniziativa di grande impatto per le strade della sua città natale.

L’ evento a cui ha partecipato si chiama «Forcella pulisce Forcella», una manifestazione che ha visto la mobilitazione del quartiere omonimo del capoluogo campano a cui hanno partecipato residenti, sacerdoti, commercianti, esponenti del teatro Trianon, la Fondazione Banco di Napoli e moltissime altre associazioni. Lo scopo è quello di sensibilizzare le coscienze e mettere la parola fine al degrado e all’inciviltà dilagante nei centri urbani.

Marisa Laurito; l’atto d’amore per la sua Napoli

A dare per prima il buon esempio, è scesa letteralmente in piazza l’attrice Marisa Laurito che, scopa e paletta in mano, ha cominciato a pulire proprio piazza Calenda, dove ha sede il Teatro Trianon. La famosa performer ha rilasciato la seguente dichiarazione: “La città è come il salotto di casa nostra, dove non butteremmo mai una lattina o una cicca a terra. Dobbiamo ricordarcelo quando usciamo, sentirci a casa anche in una piazza o in una strada”.

Un gesto di solidarietà anche nei confronti degli operatori ecologici (i dipendenti dell’Asìa, intervenuti anch’essi alla manifestazione) che devono lavorare con difficoltà in un quartiere diventato ricettacolo di immondizia, simile a una vera e propria discarica. La Laurito ha proseguito: “Questa manifestazione è tesa a mobilitare i cittadini affinché capiscano che lo Stato siamo noi”.

Presente anche Rossella Paliotto, presidente della Fondazione Banco di Napoli, che ha dichiarato: “Partiamo da uno dei luoghi meno curati della città e invitiamo con questo gesto i cittadini ad averne cura. Riscopriamo la dignità di essere dei cittadini di serie A”.