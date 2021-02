Coronavirus, le parole del virologo Pregliasco che allarmano l’Italia

“Le varianti mettono a rischio il sistema dei colori delle regioni”. Queste le parole del virologo dell’Università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco.

Scattano i cambi di colore in alcune regioni, ma il virologo dell’Università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco mette in guardia l’Italia. “Le varianti mettono a rischio il sistema dei colori delle regioni”. A preoccupare quindi sono le varianti del virus. Al momento l’Italia si trova in una condizione di stabilità, ma se alcuni parametri dovessero cambiare, la situazione potrebbe precipitare e tornare ad essere nuovamente zona rossa. Al momento invece sono diverse le regioni che sono tornate nella fascia arancione o gialla, ma serve prudenza.

Le varianti preoccupano l’Italia. Il virologo Pregliasco: “Il sistema italiano dei colori sta funzionando”

“Il sistema italiano dei colori sta funzionando, in modo soddisfacente.” Lo assicura il virologo Fabrizio Pregliasco. L’epidemia da coronavirus nelle ultime settimana ha rallentato la sua diffusione e questa è sicuramente una buona notizia. Un’indagine a campione nel nostro Paese ha però rilevato che il 20% dei casi riporta alla variante inglese. Fortunatamente non è la peggiore, visto che grazie ad alcuni studi, è stato dimostrato che i vaccini risultano efficaci. La situazione potrebbe essere considerata sotto controllo, se non fosse che le varianti risultano più contagiose e soprattutto che coinvolgono bambini e ragazzi. Il timore però è che la variante inglese, possa prendere il sopravvento tra qualche settimana e che l’Italia possa tornare a vedere il buio. Un nuovo lockdown, l’Italia non se lo può permettere, ecco perché sarà fondamentale accelerare il processo di vaccinazione.

Il virologo Pregliasco però si sofferma ancora sul sistema a colori che potrebbe essere messo in crisi dalle varianti: “Il sistema va bene con i valori che caratterizzavano Sars-CoV-2. Se la variante fa aumentare, come pare, la velocità di trasmissione, bisognerà essere più prudenti e rivederlo, correggerlo”.