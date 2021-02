Wanda Nara sempre spaziale su Instagram: i suoi scatti non passano mai inosservati e fanno velocemente il giro del web.

Wanda Nara è la moglie e agente del calciatore argentino Mauro Icardi. I due vivono a Parigi: Maurito, qualche anno fa, ha lasciato l’Inter per approdare al Paris Saint Germain. La nativa di Buenos Aires, dal canto suo, è attivissima sui social network e condivide spesso aggiornamenti della sua quotidianità. Come se non bastasse, la showgirl ama condividere scatti bollenti su Instagram mettendo spesso in mostra le sue curve da sogno.

L’argentina, anche oggi, ha condiviso una foto pazzesca con le sue forme in primissimo piano e rivelando anche quello che ha preparato a suo marito e alla sua famiglia nel giorno di San Valentino. Wanda ha scritto anche un bellissimo messaggio nella didascalia.

Wanda Nara, magliettina strettissima e forme in evidenza

L’ultimo scatto di Wanda Nara è davvero spettacolare. La nativa di Buenos Aires ha piazzato tutta la sua bellezza in primissimo piano, lasciando i followers a bocca aperta. Nonostante sia decisamente coperta, la magliettina strettissima fa una grande fatica nel contenere il suo seno esplosivo. Non a caso le sue forme sono ben visibili e mandano i fan in visibilio. L’intensità del suo sguardo e la sua bocca carnosa fanno sognare tutti.

La showgirl argentina mostra ai fan anche quello che ha preparato per il marito e per la famiglia in questo giorno di San Valentino. Su una delle mani della 34enne c’è un vassoio che contiene una torta dal bellissimo aspetto. Wanda ha scritto un messaggio dolcissimo nella didascalia parlando dell’amore.

L’argentina, nella giornata di ieri, ha provocato diversi infarti pubblicando una foto mostruosa e piazzando il suo panoramico fondoschiena in bella mostra davanti all’obiettivo.