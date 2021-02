Anna Tatangelo, un sogno ad occhi aperti: seno e fondoschiena in primo piano…solo lei ci riesce -FOTO

Anna Tatangelo grazie agli ultimi scatti pubblicati sui social riesce a regalare attimi di pura estasi ai suoi tantissimi ammiratori

Anna Tatangelo si conferma regina dei social grazie alle ultime foto pubblicate sul suo profilo Instagram. L’affascinante cantante ha acceso gli animi dei follower mostrandosi seduta sensualmente su un divano nero. Per lo scatto ha scelto di indossare un abbigliamento sportivo, è infatti una tuta con un pantalone grigio e una t-shirt bianca ad avvolgerle il fisico tonico. Il suo pubblico è però letteralmente impazzito di fronte alla posa che Anna assume nelle foto. Con un semplice posizionarsi ad arte sul divano è infatti riuscita a mettere in primo piano non solo la generosità del suo décolleté ma anche la grazia del lato B. Un’immagine che dopo pochi istanti ha fatto immediatamente il pieno di cuoricini e commenti estasiati lasciati dal suo pubblico sognante di fronte a tanta bellezza. Due scatti, quelli che Anna ha concesso, che di certo resteranno a lungo nella mente dei suoi fan.

Anna Tatangelo e le frecciatine a Gigi D’Alessio