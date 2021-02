Baby K nel giorno della festa degli innamorati stupisce tutti e resta solo in intimo. Reggiseno nero e collant velati, da non crederci

Baby K è la donna dei record. Non solo perché è stata la prima donna a lanciarsi nel mondo dell’hip hop ma anche perché solo nel nostro Paese ha collezionato numeri che nessuno prima aveva mai raggiunto.

All’anagrafe Claudia Nahum, classe 1983, nata a Singapore e viaggiato tanto per via del lavoro del padre, geofisico, che l’ha portata a vivere per alcuni anni a Londra dove ha studiato musica e si è avvicinata all’hip hop. È quando si trasferisce in Italia che inizia a cantante e in poco tempo dimostra di essere una vera venere. Quello che tocca luccica.

Lei è l’unica artista italiana che ha conquistato il disco di diamante dalla FIMI con il singolo cantato insieme a Giusy Ferrei, Roma-Bangkok per aver venduto oltre 500 mila arrivando a 100 milioni di views su YouTube che l’ha portata alla Vevo Certified.

E Baby K anche in fatto di stile, moda e tendenza è una numero uno. I suoi look sono sempre eccentrici, c'è da dirlo, ma colpiscono dritto agli occhi. E quello che ha scelto per San Valentino è veramente molto moto audace.

Baby K, in intimo nero è una divinità