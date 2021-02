Striscia la Notizia, ne “I nuovi mostri” emerge scandalo a luci rosse

Venerdì scorso come ogni fine settimana Striscia ha proposto la sua immancabile rassegna sui “nuovi mostri” in tv, nel mirino uno scandalo a luci rosse

l meglio del peggio della settimana televisiva. Il tg satirico “Striscia la notizia” ogni fine settimana il venerdì propone la sua rubrica di successo “I nuovo mostri” in cui vengono mostrati alcuni dei peggiori esemplari estratti direttamente dalla tv.

La rubrica è stata inserita nel palinsesto diversi anni fa e riscuote ogni volta molto consenso da parte del pubblico a casa che ha modo di vedere estratti di show o trasmissioni televisive in cui alcune persone hanno dato la peggiore immagine di sé in termini di comportamento, vestiario oppure linguaggio scurrile.

Nella puntata del 12 febbraio però è stata messa in luce una situazione che ha davvero dell’incredibile, nel mirino uno scandalo a luci rosse emerso durante una puntata settimanale di Forum.

Scandalo a Luci Rosse a Striscia la Notizia. Cos’è successo

La rassegna “I nuovi mostri” ha mostrato ciò che di peggio si è visto nella tv nazionale durante la settimana, il premio però va sicuramente allo sketch della ragazza cubana che a Forum è stata chiamata in giudizio dai parenti di un nonnino a cui faceva da badante per averlo circuito e sedotto mostrandogli le curve.

“Ma lui voleva vedere le curve” ha replicato lei con molta naturalezza davanti il giudice che le ha chiesto spiegazioni. Tante risate che però hanno alzato sicuramente gli animi per i telespettatori del programma di Canale Cinque.

Nella rubrica poi anche molti altre vignette satiriche-demenziali, dalla bocca a forma di becco indossata dai concorrenti del GF Vip per bere l’acqua, alla sfida di addominali tra Federica Pellegrini e Frank Matano a Italia’s Got Talent. Alcune trashate direttamente da “La pupa e il secchione”, per finire con l’assalto di una dimostrante a Mario Draghi quando anni fa era presidente alla Bce.

