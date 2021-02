Barbara Pedrotti si immortala prima di entrare nella doccia – FOTO

Barbara Pedrotti si immortala prima di entrare nella doccia. Lo speaker ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Barbara Pedrotti ha dimostrato fin da quando era una bambina una grande passione per il calcio, infatti non è un caso se è diventata una delle giornaliste più amate e note ai tanti spettatori di Sky che non si perdono una puntata. La Pedrotti è nata vicino al lago di Garda a Rovereto in provincia di Trento, è cresciuta in una bellissima famiglia alla quale è molto affezionata. Sono tante le foto che, invece, dimostrano la sua passione per il calcio. Purtroppo un problema al ginocchio le ha impedito di sfondare nel campo delle corse moto dove le sarebbe piaciuto brillare.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Alba Parietti entra al Grande Fratello: l’annuncio spiazza tutti

Barbara Pedrotti lo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram fa impazzire i suoi fans

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara Pedrotti (@barbarapedrotti)

Barbara ha esordito anni fa quando ha deciso di partecipare al programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Successivamente ha partecipato alle selezioni per diventare una velina e ballare sul bancone di Striscia la Notizia. Dopo aver provato anche lei la conduzione radiofonica, è arrivata a Sky Sport dove è diventata famosa per la conduzione di alcune trasmissioni calcistiche.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Tommaso Zorzi: la giacca unisex al Grande Fratello VIP è tendenza Primavera 2021

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara Pedrotti (@barbarapedrotti)

Per quanto riguarda il suo privato, è sempre stata una donna molto riservata e si sa poco o nulla della sua vita non pubblica.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL 14 FEBBRAIO 2021 GUARDA IL TG DI YESLIFE.