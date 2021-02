Pfizer, Moderna o AstraZeneca; si può scegliere quale vaccino fare?

Partita la vaccinazione e dato l’ok anche al vaccino AstraZeneca, molti chiedono se sia possibile scegliere quale vaccino fare. Ecco le risposte.

Partita da tempo la vaccinazione anti Covid-19, sono sorte tuttavia delle questioni connesse al tipo di vaccino da sottoporre alla popolazione. Approvato anche l’AstraZeneca da affiancare quindi ai già noti Pfizer e Moderna, questo terza opzione non sarebbe visto di buon occhio tanto che qualcuno ne lamenta la scarsa protezione. La protesta proviene infatti dai medici under 55, così come dalle Forze dell’Ordine e dagli insegnanti. Categorie particolarmente rilevanti e che meritano le dovute cautele: “Protezione bassa, vogliamo Pfizer o Moderna”. Una discussione che ha dato adito ad una domanda, ovvero è possibile scegliere quale fare?

LEGGI ANCHE -> Cambi di colore in alcune zone, ma per Ricciardi serve un lockdown nazionale

Scegliere il vaccino, è possibile?

LEGGI ANCHE -> Pandemia: il vaccino è efficace contro tutte le varianti?

La domanda sopra riportata ha avuto esito negativo: non è possibile – sottolineano le autorità competenti – al momento scegliere a quale vaccino sottoporsi. Parimenti, è vietata qualsiasi forma di acquisto della fiala. L’assegnazione del vaccino viene eseguita a seconda dei dati statistici emersi dalla ricerca. La Commissione Tecnico-Scientifica dell’AIFA ha ritenuto al riguardo che i vaccini Pfizer e Moderna “sono da preferire per le persone più anziane o a più alto rischio di sviluppare una malattia grave…e di ricorrere al vaccino AstraZeneca per le persone tra i 18 e i 55 anni in attesa di acquisire ulteriori dati”. Nonostante il vaccino AstraZeneca presenti un’efficacia pari al 60% – proprio questo il punto controverso da cui è emersa tutta la lamentela – il motivo dell’approvazione risiederebbe nel positivo rapporto beneficio/rischio per le persone al di sopra dei 18 anni di età.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Lo scopo – rivelano gli esperti – è quello di ottimizzare i vaccini già presenti insieme a quelli che sorgeranno nel tempo e trarre da ciascuno di essi le rispettive potenzialità.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL 14 FEBBRAIO 2021 GUARDA IL TG DI YESLIFE.