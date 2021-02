Vanessa Incontrada di spalle e adagiata sul letto è pura arte – FOTO

Vanessa Incontrada immortalata di spalle, adagiata sul letto è la celebrazione dell’arte. Magnifica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)

Vanessa Incontrada racconta tramite le foto le sue emozioni, il modo di vivere la vita. La spagnola più amata d’Italia, seguitissima sui social, riesce con garbo ed eleganza ad entrare nel cuore di tutti, una caratteristica non tanto comune. Le gioie, ma anche i momenti più delicati vengono narrati da Vanessa con la massima trasparenza. Una carriera ricchissima, tra film, fiction, TV e per ultimo una collaborazione che le sta particolarmente a cuore. E quest’ultimo post lo esprime in maniera inequivocabile: il progetto portato avanti con due stilisti tutti italiani ma di fama internazionale come Dolce&Gabbana, ha segnato particolarmente l’attrice. Forte il messaggio che viene lanciato, la moda accessibile a tutti anche alle misure più comode.

Vanessa Incontrada svela il suo sogno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)

Un racconto vissuto insieme… ❤️😊 Grazie Stefano, grazie Domenico 😙, è il commento della Incontrada posto a corredo che della foto che la immortala in versione musa: di spalle, adagiata sul letto con la testa rivolta quasi verso l’obiettivo…lo sguardo serio ma conferisce dolcezza e sicurezza. L’abito sul bronzo si adagia perfettamente sul corpo di Vanessa consentendo quindi di ammirare le sue curve. I commenti in risposta al post sono tutti di amore, padroneggiano emoji a forma di cuore. Non è la prima foto della campagna degli stilisti, che da sempre amano portare nel mondo un pezzo di Italia nelle sue sfumature più elevate. All’inizio di febbraio la Incontrada aveva postato un’altra foto a tema floreale, più vaporoso e sulle tonalità del giallo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)

O ancora versione floreale sulle tonalità del rosa, semplicemente divina.