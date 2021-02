Elena Santarelli a Verissimo: “E’ stato un incubo, ma abbiamo vinto”

Avete seguito Elena Santarelli a Verissimo? La donna ha raccontato la storia del suo più grande incubo, la fine però è bellissima

Elena Santarelli è stata ospite a Verissimo nell’ultima puntata andata in onda il 13 febbraio. La donna ha voluto raccontare la storia che ha dovuto portare avanti dal 2017, quando a suo figlio Giacomo era stato diagnosticato un tumore cerebrale che però è riuscito a vincere dopo tante battaglie. Dopo un anno e mezzo tra cure e ospedali, il bambino ne è uscito e la showgirl non riesce a fare a meno di descrivere la sua gioia.

Elena Santarelli a Verissimo: cosa ha raccontato?

Durante l’intervista a Verissimo, Elena Santarelli ha ripercorso alcune tappe del suo grande incubo: la malattia di suo figlio. “Il momento più duro è stato l’ingresso in terapia intensiva. Adesso è normale vedere le persone intubate – ha spiegato – Io ho visto mio figlio, è un trauma tosto da metabolizzare. La cosa più brutta è andare a vedere i bambini nelle camere mortuarie”. E poi la donna ha rivelato di continuare a convivere con i mostri nella sua testa, oggi a distanza di anni non riesce a non pensare a quello che ha visto in quelle camere di ospedale.

“Voglio mostrare la mia vicinanza a chi non ha vinto questa battaglia. Tantissime famiglie non vedono la luce in fondo a quel tunnel”. La Santarelli essendo un personaggio dello spettacolo si sente in dovere di portare il buon esempio e dare speranza e forza a tutte quelle mamma che si trovano nella sua stessa situazione.

