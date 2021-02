Silvia Toffanin a Verissimo: sensuale come non l’avete mai vista (FOTO)

Avete seguito la puntata del 13 febbraio di Verissimo? Il look di Silvia Toffanin ha fatto impazzire il pubblico, mai vista così sexy

E’ una delle conduttrici più affascinanti degli ultimi tempi. Il suo modo di essere, la sua eleganza e il talento l’hanno fatta affermare nel mondo della televisione e dopo anni di gavetta è approdata a Mediaset su canale 5. Stiamo parlando di Silvia Toffanin, di origine veneta, classe 1979. Nessuno esclude che la sua relazione con Pier Silvio Berlusconi sia stato il trampolino di lancio per la sua carriera, ma senza dubbio la presentatrice è una donna talentuosa e determinata. Il pubblico italiano che segue le vicende di Verissimo ha potuto ammirarla nell’ultima puntata con un look molto sexy, uno spettacolo della natura.

LEGGI ANCHE>>>Silvia Toffanin e il rapporto segreto con il “Costanzo” che non ti aspetti

Silvia Toffanin a Verissimo: vi piace il look trasparente?

LEGGI ANCHE>>>Silvia Toffanin e Maria De Filippi, il filo che le lega e che nessuno conosce

Durante la puntata del 13 febbraio, Silvia Toffanin ha stupito tutti indistintamente con un look trasparente mai visto prima d’ora. La conduttrice è solita indossare completi sobri, giacche e pantaloni o vestiti che non danno troppo nell’occhio. Cosa succede se magicamente si trasforma in una super sexy della televisione? E’ quello che è accaduto a Verissimo sabato scorso. La presentatrice ha lasciato il pubblico e il web a bocca aperta. Gonna nera e camicia trasparente dalla scollatura a V, un nastro che si allaccia al collo e resta morbido sul suo décolleté.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter;

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Silvia toffanin – fan page (@silvia.toffaninofficial)

Un look chic e il più trendy della stagione, il tutto firmato dal brand Patrizia Pepe. Uno stile scelto per San Valentino, elegante e romantico allo stesso tempo.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL 14 FEBBRAIO 2021 GUARDA IL TG DI YESLIFE.