Drammatico incidente sulla strada provinciale: spezzata la vita di un ragazzo

Drammatico incidente nella serata di ieri sulla strada provinciale 20 a Comezzano Cizzago, in provincia di Brescia. Un ragazzo di 28 anni ha perso la vita dopo che l’auto sulla quale viaggiava è uscita di strada finendo in un fosso, dove si è ribaltata. Lanciato l’allarme da alcuni automobilisti, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco ed i sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per il giovane. Dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente si sono occupati gli agenti della Polizia Stradale.

Un ragazzo è deceduto nella serata di ieri, lunedì 15 febbraio, in un tragico incidente stradale avvenuto lungo la provinciale 20 nel territorio di Comezzano Cizzago, comune in provincia di Brescia. La vittima è Andrea Olmi, 28enne residente nel paese del bresciano. Stando a quanto riporta la redazione di Brescia Today, il giovane stava raggiungendo alcuni amici a bordo della sua Alfa Romeo Giulietta che, per cause da accertare, dopo una curva è finita in un fosso adiacente alla carreggiata ribaltandosi. Notata l’auto nel fosso, alcuni automobilisti hanno contattato i soccorsi.

Sul posto, in pochi minuti, si sono precipitati i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. I pompieri hanno estratto il giovane conducente dalle lamiere e lo hanno affidato allo staff medico che non ha potuto far altro che constatarne il decesso, che sarebbe sopraggiunto sul colpo.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno provveduto ai rilievi di legge per ricostruire la dinamica dell’incidente e risalire alle cause che hanno fatto perdere il controllo dell’auto alla vittima. La salma, riporta Brescia Today, è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe disporre ulteriori esami, tra cui l’autopsia.

La tragedia ha sconvolto l’intera comunità di Comezzano Cizzago che si è stretta al dolore della famiglia della vittima che lascia i genitori e la sorella.