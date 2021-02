Cattivo odore di sudore? Ecco i migliori rimedi naturali

Il cattivo odore di sudore non è piacevole non solo per chi ne soffre, ma anche e soprattutto per per chi è intorno. Si tratta di un problema molto imbarazzante che può creare molteplici disagi. Proprio per questo oggi ti proponiamo le migliori soluzioni naturali per contrastarlo.

La sudorazione è un processo naturale in cui vengono eliminate le tossine dal nostro corpo tramite le ghiandole sudoripare.

I motivi per cui avviene la secrezione sono vari. Si può trattare di uno sforzo fisico, di una conseguenza ormonale o di fattori legati a stati emotivi.

L’ansia è infatti tra i principali fattori per cui si sviluppa una sudorazione eccessiva e di odore sgradevole.

Per prevenire il cattivo odore puoi adottare vari accorgimenti. Innanzitutto segui uno stile di vita sano soprattutto per quanto riguarda l’alimentazione.

Evita i cibi troppo piccanti e limita il consumo di alcool e caffeina. Molto importante è poi la detersione giornaliera con prodotti con Ph acido.

In più, oggi ti proponiamo dei rimedi naturali molto efficaci che, associati a queste buone abitudini, contrasteranno lo sviluppo dei batteri dall’odore così fastidioso. Scopriamoli nel dettaglio.

LEGGI ANCHE—>Come eliminare per sempre i cattivi odori dalle scarpe con metodi 100% naturali

Sudorazione: 3 rimedi naturali

LEGGI ANCHE—>Pediluvio: come farlo in modo naturale, i consigli degli esperti

Per eliminare l’eccessivo odore di sudore, si ricorre molto spesso a prodotti anche molto costosi. Come se non bastasse, si tratta poi di prodotti che contengono al loro interno delle sostanze chimiche che possono irritare la pelle se usati eccessivamente.

Per questo motivo, una valida alternativa possono essere questi rimedi esclusivamente naturali. Associati a delle buone abitudini, ti aiuteranno a contrastare efficacemente il problema.

Aceto di mele- Si tratta di un ottimo disinfettante molto versatile. Esso viene infatti usato anche come prodotto nelle faccende domestiche. Ti basterà diluirne una piccola quantità con dell’acqua ed applicarlo nelle zone critiche.

Bicarbonato di sodio- Anche il bicarbonato di sodio è un prodotto estremamente versatile soprattutto per quanto riguarda la salute e la bellezza.

In questo caso, lava le tue ascelle ed una volta asciugate, applica del bicarbonato. Lascia in posa per tutta la notte. La mattina risciacqua accuratamente con un sapone antibatterico. In questo modo il bicarbonato avrà modo di sprigionare la sua azione durante la notte.

Olio di tea tree- Probabilmente l’olio di tea tree è l’olio essenziale con maggiori proprietà antibatteriche ed antimicotiche.

Applicandolo una volta al giorno, preferibilmente la mattina dopo la doccia, godrai di un odore gradevole durante tutto il corso della giornata.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Mantenendo uno stile di vita sano ed adottando questi rimedi naturali, potrai finalmente sbarazzarti del cattivo odore di sudore. Non dovrai più preoccuparti o imbarazzarti, potrai finalmente vivere con serenità la tua giornata!