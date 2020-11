Le scarpe sono un accessorio fondamentale non solo perché ci portano ovunque noi desideriamo ma anche perché delle volte possono farci fare delle figuracce. Mantenere le calzature pulite e profumate è necessario e doveroso.

In questo articolo, dunque, cercheremo di capire insieme perché troppo spesso le scarpe emanano cattivi odori, come fare per evitare il formarsi di odori persistenti e fastidiosi e ti daremo anche qualche consiglio per debellare una volta e per tutte la puzza dalle tue scarpe solo ed esclusivamente con prodotti naturali.

Perché le scarpe emanano cattivo odore?

Prima di spiegarti come prevenire e come curare quel fastidioso fenomeno dei cattivi odori nelle tue calzature dobbiamo cercare di capire perché le scarpe puzzano.

Dì la verità, quante volte ti è capitato di calzare un paio di scarpe massimo due o tre volte e sentire quel incredibile odore pungente che ti imbarazza così tanto?

Non ti preoccupare, è successo a tutti almeno una volta nella vita e qui vogliamo spiegarti una volta e per tutte cosa fare.

Per sconfiggere il nemico però, si sa, è necessario conoscerlo fino in fondo. In questo caso il nostro nemico non sono le scarpe né i piedi. Piuttosto il sudore e quell’ambiente caldo e umido sono i nostri nemici giurati.

Basti pensare che sulla pelle dei piedi di ciascuno di noi sono presenti dei batteri comunemente che in gergo scientifico vengono denominati microbioti. Attenzione, in condizioni di normalità non accade niente di niente, non sono per nulla pericolosi.

Il problema si pone se questi batteri restano per lunghi periodi in ambienti chiusi e umidi come nelle scarpe, specialmente in alcuni tipi di calzature che non sono di ottima fattura o sono costruite con materiali poco traspiranti.

Ecco, se terrai le scarpe ai piedi per ore ed ore senza prendere delle piccole precauzioni che tra non molto ti elencheremo non farai altro che favorire la proliferazione dei batteri all’interno delle scarpe e così sentirai quell’olezzo nauseabondo che tanto ti imbarazza.

L’igiene del piede: come fare in caso di sudore acido

I piedi sono fondamentali, questo lo sai. Non solo perché è la base del nostro corpo cioè l’appoggio dal quale dipendono molti aspetti del nostro benessere. Dopo il cuore, è la seconda pompa circolatoria e struttura biodinamica principale, responsabile della postura e della catena cinetica.

Ecco, delle volte può accadere che se le scarpe puzzano non sia solo ed esclusivamente colpa delle scarpe ma dei piedi. Prima di passare a capire quali sono i metodi naturali per eliminare i cattivi odori dalle scarpe occupiamoci dei piedi.

Ti facciamo una domanda: ti dedichi abbastanza all’igiene dei tuoi piedi? Cioè, lavi correttamente e costantemente i tuoi piedi? Se sì, usi dei detergenti appropriati?

Come puoi ben vedere le questioni sono tante. La prima cosa è l’igiene. Igienizzare correttamente quella parte del corpo vuol dire lavarla con acqua e sapone almeno una volta al giorno.

Se poi ha un sudore particolarmente acido allora devi mettere più attenzione ai detergenti che usi. Fai in modo che siano dei saponi con ph neutro e se il problema persiste ti consigliamo di rivolgerti al tuo farmacista di fiducia e acquistare un sapone adatto a combattere il tuo problema.

E se fossero i calzini il problema?

Chi ha detto che i calzini non hanno alcuna importanza nell’insorgenza dei cattivi odori nelle scarpe? Ebbene sì, delle volte è proprio il materiale del quale sono fatti i calzini o la brutta abitudine a non indossarli che favorisce il formarsi di un microclima caldo e umido nelle calzature e di conseguenza l’insorgenza di cattivi odori.

Innanzitutto, se usi scarpe da ginnastica è fondamentale usare i calzini perché questi ultimi assorbiranno il sudore e impediranno che si crei quel microclima caldo e umido responsabile dei cattivi odori.

E’ vero che in alcuni casi sono antiestetici ma se non vuoi creare momenti di forte imbarazzo è bene che tu li usi.

Se sei particolarmente attento alla moda e ti piace vedere la caviglia nuda ti possiamo consigliare di indossare i cosiddetti “fantasmini” o “pedalini” in cotone che ti consentiranno di avere il piede protetto e avvolto nel tessuto.

Può succedere delle volte, invece, che il tessuto del quale sono fatti i calzini sia particolarmente scandente e sia la causa del cattivo odore. Spesso le fibre sintetiche possono impedire al piede di “respirare” in modo corretto.

Ricapitolando: usare sempre i calzini e fare in modo che questi siano di cotone o di lana, insomma di un buon materiale.

Scarpe di cattiva qualità causano cattivo odore

Alcune volte può succedere che nonostante siamo attentissimi all’igiene dei piedi e usiamo i calzini di cotone le scarpe puzzino in modo fastidioso e imbarazzante.

A questo punto il problema sono proprio le scarpe. Infatti, è possibile che un paio di calzature di una qualità non proprio eccelsa emanino cattivi odori alla prima sudatina.

Il nostro consiglio è quello, dunque, di non acquistare calzature troppo scadenti o di pessima fattura perché in questo modo rischi di non risolvere mai il problema dei cattivi odori.

Tuttavia, non è il costo a determinare la qualità di un paio di calzature. Purtroppo, delle volte, può succedere che anche acquistando delle scarpe abbastanza costose queste ultime ci creino il problema del cattivo odore.

Dunque, se non vuoi buttare un paio di scarpe che ti sono costate una fortuna ti consigliamo di seguire le nostre indicazioni su come fare per evitare che si formino cattivi odori e debellarli una volta e per sempre.

I rimedi fai da te per eliminare i cattivi odori

Ritrovarsi con le scarpe puzzolenti a causa di germi, batteri, sudore o lesioni cutanee è alquanto imbarazzante ma, purtroppo, anche molto più frequente e più diffuso di quanto si potrebbe pensare.

Infatti in commercio esistono numerosi prodotti specificamente indicati per risolvere l’annoso problema. Tuttavia per chi non ha voglia di spendere troppi soldi o vuole semplicemente utilizzare prodotti naturali ti possiamo consigliare dei metodi fai da te niente male.