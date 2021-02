Diletta Leotta e Can Yaman, è tutta una montatura? Gli indizi

Piovono dubbi in merito alla coppia formata da Can Yaman e Diletta Leotta. Tra i followers, c’è chi sostiene che sia tutta una montatura

La relazione tra Diletta Leotta e Can Yaman prosegue a gonfie vele, nonostante i dubbi sollevati da moltissimi utenti. I due, nel giorno di San Valentino, hanno deciso di postare uno scatto che li ritrae complici e affiatati: alle loro spalle, il sole che tramonta sul mare. Tuttavia, al di là delle immagini che li ritraggono felicemente insieme, c’è anche chi sostiene che sia tutta una montatura. In particolare, i dubbi sono sorti proprio a causa dei rispettivi profili social. Gli utenti, ai quali non sfugge niente, hanno avanzato l’ipotesi che questa relazione sia stata del tutto pianificata a tavolino.

Can Yaman e Diletta Leotta, relazione studiata a tavolino? Gli indizi

I followers si sono insospettiti proprio di fronte all’ultimo scatto postato dalla Leotta. Nonostante la coppia lo abbia pubblicato nel giorno di San Valentino, questo risalerebbe ad alcuni giorni prima. Come svelato da Fanpage, la foto è stata scatta presso il ristorante Torre Normanna di Maiori. Can e Diletta, tuttavia, non erano affatto soli: assieme a loro, una vera e propria squadra di fotografi e bodyguards.

Gli utenti, che non si lasciano sfuggire nulla, hanno preso in esame anche le altre immagini che li ritraggono insieme. Sia lo scatto al maneggio che quello al poligono, stando alle loro osservazioni, sembrano degli scatti predisposti a regola d’arte. Per tale motivo, alcuni di loro hanno anche ipotizzato che, tra l’attore e la giornalista, in realtà, non si sia alcuna storia d’amore.

Le voci secondo cui la relazione sarebbe tutta una montatura stanno sempre più prendendo campo. Attualmente, né Can né Diletta hanno smentito le osservazioni dei fan. Che il loro silenzio sia già la conferma che tutti attendono?