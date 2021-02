Federica Pellegrini, lo scatto social per ricordare il suo appuntamento speciale!

La nuotatrice pubblica una foto con il suo occhio in primo piano per ricordare a tutti i fan l’appuntamento con nuovo programma di Tv8 in cui sarà giudice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Federica Pellegrini ha pubblicato un nuovo scatto social per ricordare l’appuntamento di domani con Italia’s Got Talent 2021. Quest’anno il programma, oltre a lei, avrà come giurati Mara Maionchi, Joe Bastianich e Frank Matano.

Una nuova esperienza per la nuotatrice ha pubblicato una foto dove in primo piano si vedere il suo occhio. Lo scatto lo ha accompagnato con la seguente didascalia: “Eccola la vedo…. sta arrivando una stella ⭐️….e sarà emozionante fidatevi di me ✨✨✨….. domani ore 21:30 tutti a guardare le stelle ok?!⭐️⭐️⭐️⭐️ ovviamente su tv8”.

La carriera sportiva di Federica Pellegrini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)



Ma chi è Federica Pellegrini? Stiamo parlando di una campionessa di nuoto che ha vinto tante medaglie, raggiungendo dei successi davvero incredibili. La sua prima medaglia olimpica, però, è arrivata nel 2004, alle Olimpiadi di Atene. Aveva solo 16 anni.

Nel 2009, è stata la prima donna al mondo a scendere sotto i 4 minuti nei 400 stile libero. Nel 2016 ha vinto l’oro agli Europei di Londra nei 200 stile libero. Ma non solo. Ha vinto anche l’oro in vasca corta nei Mondiali di Windsor.

La nuotatrice è entrata nella storia quando ha vinto i Mondiali di Budapest nel 2017 ed è stata portabandiera della delegazione nazionale italiana durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Rio 2016.

La Pellegrini diventa leggenda nel 2019, precisamente il 24 luglio, quando vince la medaglia d’oro durante l’ottava finale ai Mondiali in Corea del Sud.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

In questi mesi, invece, si è preparata per la sua quinta olimpiade, quella di Tokyo 2021. Nonostante sia una sportiva, Federica non perde mai occasione per sfoggiare la sua femminilità. Ne sono la prova i suoi scatti con abiti, acconciature e make up davvero impeccabili.