Fedez e i risvolti del lockdown: “Per questo ho deciso di fermarmi”

Fedez rivela l’effetto che il lockdown ha avuto su di lui e la decisione di cambiare approccio sia nella vita che nel lavoro.

A poco più di due settimane dall’inizio di Sanremo, Fedez e Francesca Michielin si sono confrontati con i giornalisti in una conferenza stampa di presentazione del loro brano. Anche noi di Yeslife eravamo presenti all’evento ed abbiamo avuto modo di ricostruire insieme a loro il percorso che li ha condotti fino al Festival. Il lockdown ha influito molto sulla decisione – ha spiegato Fedez – ed ha stravolto per sempre il suo modo di concepire la musica. Per questo ha deciso che non farà uscire nessun album, almeno per il momento.

Fedez, come il lockdown ha cambiato il suo modo di fare musica

“Siamo qui principalmente per l’album di Francesca – ha esordito Fedez, in apertura della conferenza stampa – anche perché da parte mia non c’è alcun progetto discografico da promuovere“. Alla domanda se avesse da parte nuova musica, il rapper ha poi spiegato che i brani certo non gli mancano, ma non ha intenzione di fare uscire un album o almeno non in un futuro prossimo.

Adesso ho una visione completamente diversa rispetto a quella che avevo prima. premetto che non c’è una visione giusta o sbagliata, ma c’è piuttosto la voglia di cambiare. È il periodo delle cose non ponderate per me. Insieme a Jacopo, Davide Simonetta e stefano clessi abbiamo iniziato un percorso totalmente diverso basato sull’andare in studio e “respirare la musica con gli amici”, senza pensare troppo alle dinamiche. […] Non ci sarà un vero stop, ma la verità È che non so cosa ci sarà. Non voglio più rischiare di perdere la magia del viaggio imponendomi delle scadenze.

Quanto a Chiamami per nome, Fedez ha raccontato che inizialmente non c’era l’idea di scrivere un brano per Sanremo. Quando lui e Francesca Michielin hanno realizzato che la canzone avrebbe potuto funzionare anche per il Festival, si sono buttati a capofitto nel progetto senza pensare troppo al dopo.

