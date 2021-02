Orietta Berti parteciperà a Sanremo 2021 per la12esima volta

La Berti parteciperà ancora una volta a Sanremo, per la 12esima volta su quel palco emozionante canterà la sua canzone

Una cantante che ha fatto la storia della musica italiana torna a Sanremo. Orietta Berti confessa che non era intenzionata a partecipare al Festival. Ma avendo in uscita un cd il suo manager le ha chiesto perché non inviare il brano “Quando ti sei innamorato” ad Amadeus. E ovviamente gli è piaciuta la canzone e l’ha subito messa nella lista dei concorrenti. L’ultima volta a Sanremo è stata nel 1992 quando cantò Rumba di tango.

Tutte le volte di Oretta Berti a Sanremo e cosa si aspetta da quest’anno

La famosa cantante Orietta Berti ha partecipato in passato 11 volte al Festival di Sanremo. La prima volta è stata nel 1966 con il brano “Io ti darò di più” scritto da Memo Remigi e Alberto Testa, arrivò sesta. La seconda volta è stata l’anno successivo con “Io, tu e le rose” di Daniele Pace, Mario Pazeri e Luigi Barazzetti. Si guadagnò la quinta posizione. Nel 1968 ci prova ancora con “Tu che non sorridi mai”, ma la canzone non ha successo e non arriva nemmeno tra i finalisti. L’anno successivo partecipa ancora con “Quando l’amore diventa poesia” e arriva decima.

Nel 1970 partecipa ancora una volta con “Tipitipitì” e arriva ottava. Fa una pausa dall’Ariston per qualche anno e torna nel 1974 con “Occhi rossi (Tramonto d’amore)”, questa volta arriva a pochi passi dalla vittoria con la terza posizione. Seguono poi la canzone “Omar” nel 1976 e ovviamente l’indimenticabile brano “La barca non va più” del Festival 1981 per la quale si aggiudicò la finale. Partecipa ancora nel 1982 con “America in”, nel 1986 con “Futuro” e poi nel 1992 con “Rumba di tango”. Sono passati 30 anni dall’ultima volta all’Ariston e oggi in un epoca molto diversa e in un periodo storico difficilissimo a causa della Pandemia, lei ci riprova.

La Berti torna in campo con la sua canzone sull’amore. Alla Berti non fa paura il Sanremo del covid, invece la incuriosisce seppur mette un pò d’ansia. Sarà un evento blindato, senza pubblico e fan, uno scenario decisamente diverso dal solito. Lei il covid lo aveva preso e anche suo marito e il figlio Otis, non è stato facile gestire tutto tra casa e lavoro ma ormai è passato. La Berti dice già che si emozionerà ancora una volta su quel palco.