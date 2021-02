Gli stivali che Stefano De Martino ha sfoggiato su Instagram sono la tendenza uomo (e donna) più trendy della Primavera 2021!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

L’ex ballerino di Amici e oggi presentatore Stefano De Martino, ha dato una grandissima lezione riguardo la moda uomo in tendenza per questa Primavera 2021 tanto attesa.

Attraverso il suo profilo Instagram, lancia il trend dello stivaletto che ogni donna vorrebbe vedere ai piedi di un uomo. E’ una calzatura che nel caso di Stefano va a completare un outfit adorabilmente genderless, all’insegna del minimal, e innegabilmente sexy.

Tre indumenti chiave sono il segreto di questo look basic: jeans aderenti, T-shirt bianca in cotone dal taglio classico e, punto di forza, gli stivaletti Primavera 2021.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

A lezione di stile con Stefano De Martino: gli stivaletti della Primavera 2021

Com’è ben intuibile, copiare questo look è un gioco da ragazzi. Chi non ha nell’armadio un paio di jeans aderenti con una classica T-shirt bianca?

Ebbene, massima attenzione solo sulle scarpe: gli stivaletti sono firmati Maison Margiela, la casa di moda francese nata nel 1988 con il designer belga Martin Margiela.

Sono realizzati in pelle, con tacco, silhouette ibrida e cerniera laterale che permette una calzata facile e comoda: una calzatura che si adatta perfettamente tanto all’uomo quanto alla donna.

Leggi anche -> Tv, ascolti di Lunedì 15 febbraio: una sorpresa dietro l’altra

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

Infatti, se un uomo può ispirarsi alla lettera all’outfit di Stefano De Martino, una donna può sostituire la T-shirt bianca con una camicia o anche semplicemente aggiungere un blazer nero.

Ecco che anche in chiave femminile, lo stivaletto Maison Margiela è la parola d’ordine che apre la porta del trendy.