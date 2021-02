Beatrice Valli bellezza incantevole per la città: fascino magnetico – FOTO

L’influencer Beatrice Valli rapisce in uno scatto chic che la ritrae come l’attrice protagonista di un film vintage: bellezza incredibile

Beatrice Valli incanta Instagram con uno scatto degno di Cinema. L’influencer da 2,7 milioni di followers, solita a condividere attimi di quotidianità insieme alla sua famiglia, oggi ha lasciato a casa gli abiti comodi e si è cimentata in uno scatto di haute couture.

Bellissima anche in tuta nella normalità di casa insieme al compagno Marco Fantini, conosciuto a Uomini e Donne, e ai suoi tre figli, stavolta il suo fascino supera i limiti della realtà e rapisce lo spettatore per condurlo in una favola moderna.

Beatrice Valli incanta la città

Beatrice Valli ha raggiunto la notorietà nel programma Uomini e Donne, dove aveva il ruolo di corteggiatrice del suo attuale compagno Marco Fantini. Mamma di un figlio avuto da una precedente relazione, è stata oggetto di critiche per la sua presenza in televisione, ma non si è arresa alle contestazioni fino alla scelta, facendo trionfare l’amore. I due infatti hanno costruito una famiglia stupenda, dando alla luce due figli dal loro sincero sentimento, e la felicità emerge prepotentemente dal suo profilo Instagram.

Nell’ultimo scatto l’influencer si è davvero superata e l’esito induce a un’infatuazione immediata. Come la più bella attrice di Cinema, seduce in un abito degno di una “colazione da Tiffany“. Dolcevita aderente arricciato color rosa cipria che si apre in un’ampia gonna di tulle, in tinta alla scarpetta a punta nude. In una posa aggraziata come una ballerina di danza classica, Beatrice viene esaltata al massimo dall’eleganza del vestito, che evidenzia la sua figura a partire dalle forme generose fino alla bellezza del suo viso, unica parte scoperta e per questo ancora più ammirabile: magnifica.

In un’ora si contano 35mila like e infiniti complimenti destinati all’influencer, che nel post scrive: “Quando non esci di casa da migliaia di giorni e puoi finalmente toglierti tuta e felpone… ed è subito Sex and the City vibes“. Risultato raggiunto con manifesto successo, per l’approvazione di Carrie Bradshaw.