Beautiful, anticipazioni 17 febbraio: Ridge sorprende Shauna proprio mentre lei sta perdendo le speranze.

Dopo che Brooke ha chiarito a Ridge le dinamiche della scomparsa di Thomas, lo stilista ha sentito il bisogno di allontanarsi da lei e si è rifugiato a casa Forrester, dove ha incontrato Shauna. Ridge e Shauna sono sempre più vicini ormai. Sembra proprio che l’uomo non riesca più a starle lontano. Nel frattempo Thomas, parlando con Steffy, ha espresso la sua convinzione di essere ad un passo dal conquistare Hope.

Beautiful, anticipazioni 17 febbraio: Liam rassicura Hope

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che l’attrazione tra Ridge e Shauna sfocerà in un nuovo bacio. Proprio quando la donna starà per perdere le speranze a riguardo, Ridge la sorprenderà, dimostrandole che anche lui è disposto a spendere energie per vedere dove li porterà questo rapporto nascente. Ma che ne sarà di Brooke nel frattempo?

Intanto, lontano da casa Forrester, Liam rassicurerà Hope riguardo al recente incidente di Thomas. Le cose si sono risolte e lei non ha nulla da temere: può finalmente tornare a prendersi cura di Beth e di Douglas e dimenticare questa brutta storia.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Steffy esprimerà i suoi dubbi riguardo alla prosecuzione del rapporto tra Liam e Hope adesso che Douglas è ufficialmente figlio di quest’ultima. Thomas apparirà molto soddisfatto a riguardo.