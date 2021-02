Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 17 febbraio: famiglie in crisi

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 17 febbraio: Marta non sa ancora nulla della lieson tra Vittorio e Beatrice, Giuseppe critica Agnese.

Marta è tornata in città ed ha avuto modo di conoscere i suoi nipotini. La giovane Guarnieri non sa nulla del passato di Vittorio e Beatrice, né, tantomeno, del loro presente. Nel frattempo al Paradiso si organizza la recita di Carnevale. Armando è stato scelto come regista, mentre Agnese si occupa dei costumi. Stefania è innamorata di Federico, ma lui ha cominciato ad uscire con Ludovica e sembra sempre più rapito dalla sua bellezza ed eleganza.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 17 febbraio: Federico ci prova con Ludovica, ma…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Paradiso Delle Signore Rai (@ilparadisodellesignorerai)

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che la recita creerà non pochi problemi tra i dipendenti del grande magazzino. Maria ed Irene si contenderanno il ruolo da protagonista, mettendo in crisi Armando. Nel frattempo a casa Amato la situazione peggiorerà. Giuseppe non approva il lavoro di Agnese e fa di tutto per metterle i bastoni tra le ruote.

Federico è sempre più coinvolto con Ludovica e vorrebbe dichiararsi, ma la ragazza continua a passare molto tempo con Marcello e questo lo insospettisce.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Paradiso Delle Signore Rai (@ilparadisodellesignorerai)

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Beatrice si sentirà terribilmente a disagio per la situazione che si è venuta a creare. Proprio mentre mediterà di andarsene di casa, Marta scoprirà qualcosa che potrebbe cambiare la loro vita per sempre.

