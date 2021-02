Mikaela Neaze Silva ha condiviso una foto molto particolare: nonostante sia un suo disegno, le sue forme illegali fanno girare la testa a tutti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌞Mikaela Neaze Silva🌛 (@mikaelaneazesilva)

Mikaela Neaze Silva è una ballerina e showgirl nota al grande pubblico per il suo ruolo di Velina bionda a ‘Striscia la Notizia’: la classe 1994 fa coppia con la Velina mora Shaila Gatta. Prima della sua esperienza nel programma satirico, la 26enne ha girato mezzo mondo e ha fatto parte del corpo di ballerini di ‘Zelig’, ‘Dance Dance Dance’, ‘Facciamo che io ero’.

Mikaela ha un buon seguito sui social network: il suo account vanta 153mila followers. La nota Velina, poco fa, ha condiviso una foto molto particolare, con décolleté da urlo in primissimo piano.

Mikaela Neaze Silva, foto particolare: il reggiseno scende un po’ troppo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌞Mikaela Neaze Silva🌛 (@mikaelaneazesilva)

Mikaela, poco fa, ha condiviso una foto decisamente intrigante e particolare. Lo scatto, infatti, è praticamente un disegno realizzato da un’artista che la raffigura. Il reggiseno scende un po’ troppo e mette in risalto le sue forme magnetiche. La sua folta chioma è disegnata in modo alquanto peculiare.

“Sono innamorata di questo artista”, ha scritto la velina nella didascalia. Il post ha quasi raggiunto quota 900 cuoricini in meno di due ore. Gli utenti stanno commentando con entusiasmo, rilasciando paroline di apprezzamento per lei e per l’artista e postando emoticon eloquenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌞Mikaela Neaze Silva🌛 (@mikaelaneazesilva)

La 25enne, qualche giorno fa, ha condiviso un video davvero esagerato realizzato sulla piattaforma Tik Tok. Il suo fisico da cardiopalma fa impazzire i suoi innumerevoli followers.