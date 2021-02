Quanto guadagna un commercialista in Italia? I numeri di un professionista

Quanto guadagna un commercialista in Italia? Vediamo quali sono le cifre che incassano chi si occupa di conti a burocrazia

Sono una folta schiera nel nostro Paese, 118.333 per la precisione e rappresentano uno di quei mestieri indispensabili che supportano i lavoratori di tutte le categorie. Sono i commercialisti che aiutano i cittadini a districarsi nella sempre più fitta rete della burocrazia e degli adempimenti contabili.

Ma vi siete mai chiesti quanto guadagna in media un commercialista? Di certo c’è da dire che essendo anch’egli un libero professionista dipende molto dal volume d’affari e dalle pratiche che segue ma con certezza possiamo dire che questa categoria accoglie sempre più professionisti.

Gli iscritti all’Albo in Italia nel 2018 sono aumentati, circa 10mila in più rispetto a dieci anni fa con la maggior parte dei quali iscritti anche a una delle due casse previdenziali previste per la categoria. Sono soprattutto uomini con il 33,8% delle donne su quasi 120 mila iscritti, pochi poi i giovani rispetto a chi ha maggiore esperienza rispetto all’età. I giovani rappresentano solo il 17% di tutta la categoria.

Commercialista, i guadagni in Italia

Ma guardiamo ora le cifre. Di certo i commercialisti rientrano in quelle categorie di mestieri che mettono sempre un po’ timore e ansia quando c’è da pagare la parcella. Un po’ come gli avvocati, insomma. Secondo quanto riporta truenumbers.it in base ai dati relativi al 2016 il reddito medio di un commercialista è di 59.258 euro all’anno.

Un bel gruzzoletto potremmo dire ma che nel tempo ha avuto però anche delle perdite. -1% rispetto al 2007 con un andamento oscillante negli anni dovuto agli sbalzi dell’economia del nostro Paese.

I commercialisti più ricchi sono quelli del Trentino Alto Adige che registrano un reddito medio di 107.327 euro all’anno. Si accodano quelli della Lombardia che portano a casa 94.871 euro e quelli della Valle D’Aosta con 76.609 euro annui. I più poveri, invece, sono i commercialisti calabresi che rispetto ai colleghi registrano solo 23.763 euro all’anno.