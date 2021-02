Selvaggia Roma, scendono i pantaloni e lo spettacolo è da togliere il fiato. Che curve – FOTO

Nuovo scatto bollente per Selvaggia Roma che stavolta si mostra sui social in déshabillé, i pantaloni le scendono e i fan gioiscono

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

Forse non molti sanno ma il vero nome di Selvaggia Roma è Sabrina Haddaji per le origini tunisine. La giovane però deciso di italianizzare i suoi dati anagrafici dopo l’arrivo nel nostro Paese come omaggio alla terra che l’ha accolta. Non ha mai accettato la cultura islamica e questo è anche uno dei motivi che l’ha vista più di una volta, negli ultimi mesi, ribattere alle accuse del padre che l’ha più volte richiamata per le accuse di assenza nei suoi confronti.

La sua permanenza nella Casa del GF Vip è stata breve ma intensa, è servita quel tanto per farla conoscere ancora di più dai fan che la adorano. Il suo profilo Instagram da solo conta 1,1 milioni di seguaci sempre in crescita.

LEGGI ANCHE -> Wanda Nara stesa sul divano è un incanto: ecco il selfie che manda i fan KO – FOTO

Selvaggia Roma, quanta bellezza in uno scatto. L’intimo esplode con potenza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

LEGGI ANCHE -> Wanda Nara, primo piano da sogno: magliettina strettissima e forme in evidenza – FOTO

Selvaggia forse lo sta dicendo poco sui social, ma in questo periodo è intenta a scrivere un docufilm di suo pugno, una grande occasione che le è stata data e che a quanto pare sembra anche esserle molto congeniale. Non siamo a conoscenza del soggetto del progetto, ma presto siamo sicuri che sarà lei stessa a parlarne pubblicamente.

Invece ieri la ragazza ha allietato ancora una volta i fan con uno scatto ai limiti del legale. La troviamo in una posa frontale, jogger della tuta bianchi abbassati prepotentemente sui fianchi quel tanto da farle mostrare gli slip che delicati le accarezzano i fianchi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

Maliziosamente si copre con le braccia il seno abbondante, i capelli le cadono sulle spalle e la sua bocca si schiude in un sorriso travolgente. “Preferirei morire di passione che di noia 🌹 (Vincent van Gogh)”, scrive Selvaggia, facendo impazzire d’amore i maschietti che la seguono. Oltre 22mila like per lei in poche ore e commenti entusiasti.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL 16 FEBBRAIO 2021 GUARDA IL TG DI YESLIFE