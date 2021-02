Stasera tutto è possibile: stop al programma di De Martino

Stop per la trasmissione Stasera tutto è possibile? Cosa è successo alla Rai e cosa prenderà il suo posto? Scopriamo i dettagli

E’ di poche ore fa la notizia riguardante il programma Stasera tutto è possibile condotto dal ballerino Stefano De Martino, non andrà più in onda e la Rai ha annunciato lo stop. Colpo basso per i telespettatori che ieri sera 16 febbraio erano già incollati alla televisione per la nuova puntata che però non è partita. Eppure i dati di ascolto delle ultime settimane vedevano sul podio la trasmissione, quindi cosa ha fatto cambiare idea agli autori?

Stasera tutto è possibile: qual è il motivo dello stop?

Un fulmine al ciel sereno. Stefano de Martino non terrà più compagnia ai tanti italiani con il programma Stasera tutto è possibile. Al suo posto ci sarà una il programma La Caserma il nuovo format che ha come protagonisti tanti giovani in ambito militare. Secondo le prime indiscrezioni, è successo qualcosa dietro le quinte che ha portato allo stop definitivo del programma. Inoltre nelle ultime settimane le prese in giro di altri conduttori come Barbara D’Urso avevano fatto infuriare i diretti interessati. Questo episodio rientra tra i motivi dell’annullamento?

“Ma non è possibile che continuano a cancellare le puntate e rinviarle – scrive una fan sui social – L’unico programma che per un paio d’ore ti fa ridere e ti fa staccare dallo schifo di periodo che stiamo vivendo. SONO NERA VERAMENTE”.

