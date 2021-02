Vasco Rossi annuncia il tragico lutto: “Se n’è andato un grande uomo!”

Il cantautore Vasco Rossi condivide su Instagram una terribile notizia: la morte di un grande artista, scomparso troppo presto.

Nelle sue IG stories ha informato i suoi 1,6 milioni di followers di quanto accaduto: il talentuosissimo fotografo Efrem Raimondi è venuto a mancare a causa di un infarto.

La scomparsa dell’uomo, avvenuta all’età di 62 anni, ha turbato moltissimo Vasco e l’intero mondo del web e dello spettacolo.

Il cantante commenta così: “Se n’è andato un grande fotografo e un grande uomo..“.

E ancora: “W Efrem Raimondi!!! W le sue fotografie spericolate!!!“.

La dedica è stata accompagnata da moltissime foto scattategli proprio dall’artista di successo, per il suo album Stupido Hotel, nella città americana di Los Angeles.

Vasco Rossi in lutto per l’artista defunto: ricordiamolo così…

Efrem Raimondi viveva per la fotografia, tanto da dedicarle circa 38 anni.

Ecco alcuni dei suoi più celebri ritratti: il padre (fotografato con una ferita sul ventre, in mostra grazie alla camicia sbottonata), Alex Zanardi (ex pilota di Formula 1), Monica Bellucci (famosissima attrice), Giovanni Soldini (noto velista) e ancora moltissimi politici, sportivi, vip del mondo del cinema, del web e dello spettacolo.

Efrem iniziò a lavorare nell’80 per i servizi sulla terremotata Irpinia, fino ad arrivare a collaborazioni con luxury brand (come Prada e Trussardi), oppure riviste famosissime in tutta Italia e non solo, ad esempio: Gap, Interni Magazine, Vanity Fair, GQ America, ecc…

Impossibile riuscire a parlare della sua intera carriera, vista la moltitudine di collezioni pubbliche e private: basta ricordarlo sempre come un grandissimo artista!