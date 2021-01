Ha voluto inaugurare l’anno con nuova musica Vasco Rossi, che ha regalato al pubblico il singolo “Una canzone d’amore buttata via”. I dettagli sul videoclip dalle sue parole e da quelle del regista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vasco Rossi (@vascorossi)

Più di quarant’anni di carriera alle spalle, eppure Vasco Rossi riesce ancora nell’impresa di incantare il pubblico con la sua musica e la sua visione artistica. Lo ha fatto anche con “Una canzone d’amore buttata via“, il nuovo singolo con il quale ha voluto inaugurare l’anno. Uscito proprio il 1° gennaio è la prima traccia del nuovo album che sarà pubblicato nel corso del 2021, a sette anni di distanza dal suo ultimo progetto di inediti, “Sono innocente“. Il Blasco ha rilasciato anche il videoclip ufficiale, diretto dal regista Pepsy Romanoff.

LEGGI ANCHE -> Emma e Alessandra Amoroso per la prima volta insieme con “Pezzo di cuore”

Come è nata l’idea del video e le parole del regista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vasco Rossi (@vascorossi)

LEGGI ANCHE -> L’indiscrezione sugli Abba ospiti a Sanremo, parla Amadeus

“Ricomincia tutto nel posto dove è iniziato“, ovvero a Bologna, in quella Piazza Maggiore che ha ospitato nel 1979 il primo concerto di Vasco. È proprio lì che è tornato per il video di “Una canzone d’amore buttata via” con il quale ha voluto chiudere un cerchio e aprire un nuovo capitolo della sua vita e carriera. “Da lì riparto con nuove avventure“, scrive, prima di raccontare anche attraverso le parole del regista Pepsy Romanoff come è nata l’idea del videoclip.

“Volevamo ricreare la scena di un film. La notte suggestiva, la piazza bagnata e la luce dorata che arriva dai portici” afferma il Blasco, che per la prima volta si ritrova a girare nella città emiliana. A ribadirlo anche Romanoff che spiega: “Volevo un look filmico, perché Vasco per me è Al Pacino che invece che starsene a New York vaga per Bologna. Se Zocca sono le radici, Bologna è l’albero“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

La volontà è stata quella di lasciare lui come unico focus. “Ho visto la piazza e ho pensato: togliamo tutto di mezzo, puntiamo solo su Vasco Rossi“, dichiara il regista, che ha pensato fosse il modo migliore per inaugurare questo nuovo disco.