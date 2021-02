Nella giornata di lunedì una bambina di 8 anni ha perso la vita rimanendo soffocata all’altalena mentre giocava nel giardino di casa della nonna.

Una bambina di soli 8 anni è morta dopo un drammatico incidente nel giardino di casa della nonna. È accaduto a Cascavel, in Brasile, lo scorso 15 febbraio. Stando a quanto ricostruito, la piccola stava giocando in giardino sull’altalena, ma, per cause ancora da accertare, la corda di quest’ultima le si è stretta intorno al collo soffocandola. A ritrovare la bimba esanime è stata la nonna che immediatamente lanciato l’allarma, ma purtroppo ogni tentativo di salvarle la vita è risultato vano.

Tragedia nella giornata di lunedì 15 febbraio in Brasile, dove una bambina di 8 anni ha perso la vita mentre si trovava in casa della nonna a Cascavel, nello Stato del Paraná. La piccola Gabriele da Rosa Iankoski, stando a quanto riporta la stampa brasiliana e la redazione britannica del Daily Star, stava giocando in giardino su un’altalena quando improvvisamente la corda di quest’ultima le ha avvolto il collo soffocandola. La nonna, uscita per controllarla, ha ritrovato la nipotina riversa a terra priva di sensi ed ha subito chiamato i soccorsi.

Presso l’abitazione sono arrivati i paramedici che hanno trasportato la piccola in elicottero presso il Western Parana State University Hospital. Qui, nonostante i disperati tentativi dei medici di salvarle la vita, Gabriele è deceduta per via di un arresto cardiaco provocato da un’asfissia.

La polizia che ha svolto gli accertamenti sul caso, riporta Daily Star, ha classificato la tragedia come un incidente e, dunque, non verranno effettuate indagini in merito. La salma è stata, quindi, restituita alla famiglia per i funerali che sono stati celebrati il giorno successivo.

Il padre di Gabriele, parlando ai media locali nonostante il dolore per la perdita, ha descritto la figlia come una bambina piena di vita ed estroversa che custodiva un sogno nel cassetto: quello di diventare un agente di polizia.

