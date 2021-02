Cecilia Rodriguez, la FOTO che manda al manicomio, bocca a prova di baci

Cecilia Rodriguez, col suo ultimo scatto, ha mandato i followers in tilt: lo sguardo ipnotizza, la bocca è a prova di baci

La sorella minore di Belen non ha nulla da invidiarle in quanto a bellezza. Cecilia Rodriguez, il cui profilo Instagram vanta di oltre 4 milioni di seguaci, non manca mai di deliziare gli utenti con scatti e pose mozzafiato, che scatenano le reazioni più disparate. La modella, di recente, ha postato un selfie davanti allo specchio, ipnotizzando tutti con la potenza del solo sguardo. La bocca della Rodriguez, a prova di baci, ha infiammato le fantasie più proibite. “Bella questa foto” – le scrive un utente, mentre qualcun altro aggiunge – “Meravigliosa Chechu“. Il post ha già superato la soglia dei 50mila likes.

Cecilia e Ignazio, i ladri svaligiano la casa di Milano

Circa una settimana fa, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser hanno subito un furto nella loro casa di Milano. La coppia, al rientro, ha trovato la propria abitazione completamente sottosopra. I ladri, che li hanno derubati di vestiti e gioielli preziosi, avrebbero anche causato dei danni al locale. Nonostante la coppia non fosse presente, lo spavento, come ammesso dalla stessa modella, ha preso il sopravvento.

“Degli scarti della società sono entrati in casa nostra, rubando di tutto e di più“, aveva spiegato Moser tramite i propri profili social, non nascondendo l’indignazione. “Non esiste giustificazione al mondo per fare una cosa del genere“, ha proseguito il ciclista, che è apparso furioso nelle Instagram stories. Cecilia, a differenza del fidanzato, ha preferito non commentare l’accaduto.

I due, anziché aggiornare immediatamente i fan, hanno preferito mantenere il riserbo per qualche giorno. Il furto sembra averli decisamente sconvolti: su esso, i carabinieri stanno attualmente effettuando le opportune indagini.