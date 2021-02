Questa mattina è un tardivo risveglio per l’irresistibile Cecilia Rodriguez: tra luci e ombre si scopre un ospite fuori dal suo letto.

L’irresistibile sorella trentenne di Belen, Cecilia Rodriguez, dopo gli ultimi divertenti aggiornamenti nella giornata di eri sui suoi spostamenti in compagnia dell’ex ciclista Ignazio Moser, oggi sembra esserci il clima adatto per restare tra le coperte. Cogliendo la palla al balzo Cecilia ha condiviso su Instagram, circa un’ora fa, uno scatto che sembra d’istinto ricordare la storia di Amore e Psiche in cui i due amanti saranno costretti ad incontrarsi al buio.

Cecilia Rodriguez, svelato lo statuario intruso in camera da letto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

La statuaria bellezza maschile immortalata in penombra grazie all’istanza infatti non risulta che identificarsi nel suo fidanzato Ignazio. Mentre soltanto poche ore fa la stessa Cecilia aveva conquistato i suoi ammiratori grazie ad un’interessante riflessione sull’amore. Un discorso realizzato nelle sue storie, che probabilmente sempre sulla scia dell’antico scrittore Apuleio, chiarisce sull’importanza innanzitutto di amare noi stessi ogni giorno della nostra vita.

“Apriamo le nostre menti“, non lasciamoci dunque condizionare dalla formalità di alcune occasioni prettamente commercializzate, come ad esempio San Valentino, e “anche se non abbiamo il fidanzato non dobbiamo sentirci male, amiamoci piuttosto“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Inoltre Cecilia oggi ha anche pubblicato un contenuto in cui mostra una delle sue ultime apparizioni. Si tratta di una pubblicità a sostegno del marchio milanese Cotril, specializzato sulla cura e la bellezza dei capelli. E in tal caso si può affermare che la magnifica presenza della giovane dai capelli di seta invita a provare la sua nuova gamma di prodotti.

