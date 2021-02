Elisabetta Gregoraci labbra di fuoco e quella maglia che stringe proprio lì – FOTO

La showgirl calabrese Elisabetta Gregoraci non perde occasione per stuzzicare i fan. La showgirl pubblica un nuovo scatto dove sfoggia uno sguardo magnetico, da perdere la testa. Date un’occhiata a questa foto per rendervi conto di quanto sia bella!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Bella più che mai nello scatto pubblicato oggi su Instagram. Di chi stiamo parlando? Di Elisabetta Gregoraci, l’ex gieffina del Grande Fratello Vip.

Nel post la showgirl calabrese sfoggia il suo sguardo da cerbiatta, sexy e magnetico. Il suo bellissimo viso contornato dalla chioma mossa, davvero irresistibile. Le sue labbra carnose, poi, sono da perdere la testa!

L’esperienza di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip e la pseudo storia con Pierpaolo Pretelli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)



L’ex moglie di Briatore è reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip che le ha regalato ancora più popolarità. Quando era all’interno della casa, non si è fatto altro che parlare del suo rapporto con Pierpaolo Pretelli, suo coinquilino.

Tra i due c’è sempre stata una complicità evidente che, secondo molti, si sarebbe potuto trasformare in una bellissima storia d’amore. Peccato, però, che la Gregoraci abbia sin da subito messo le mani avanti, spiegando di provare solo un sentimento di amicizia per l’ex velino di Striscia.

Pretelli comunque non ha perso tempo e ha cominciato una storia d’amore con Giulia Salemi all’interno della casa. Nonostante ciò, qualcuno, tra i fan spera ancora in un possibile ritorno di fiamma tra Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Un’ipotesi abbastanza lontana, di difficile realizzazione.

La Gregoraci ha deciso di ritirarsi dal Gf Vip prima di Natale, per passare le feste insieme al figlio Nathan. Non sono mancati, infatti, scatti insieme a Nathan e Flavio Briatore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Elisabetta vanta la bellezza di 1, 7 milioni di followers. Sono moltissimi, gli ammiratori che non perdono mai occasione per farle complimenti: “Che bella❤️❤️❤️, You are beautiful ❤️Ti amiamo, Stella incantevole..🌟, Eli sei stupenda🤧💖, Meraviglia ❤️, La bellezza in persona ❤️, Che bella che sei amore❤, Meraviglia ❤️, Queen ❤️”.