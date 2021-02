Flavio Briatore Versione chef, il VIDEO spopola sul web

Seguite Flavio Briatore su Instagram? Il suo ultimo post è un video divertente e mai visto prima, scopriamo insieme di cosa si tratta

Imprenditore, uomo di classe, circa tredici anni fa ha conquistato il cuore di Elisabetta Gregoraci ed oggi i due hanno un figlio insieme di nome Natan Falco che gli assomiglia molto. La famiglia trascorre molto tempo insieme sebbene la conduttrice e il manager si siano separati da un po’. Stiamo parlando di Flavio Briatore, l’uomo dai mille progetti e qualità. Soprattutto dopo la partecipazione della ex moglie al Grande Fratello Vip, l’imprenditore ha triplicato i follower su Instagram dove è seguito da quasi un milione di persone.

Flavio Briatore: vi piace in versione chef?

Tra qualche mese compirà settantuno anni, ma a Briatore l’età non spaventa se ha accanto persone che lo rendono giovane dentro. Con suo figlio, la sua ex moglie e i suoi dipendenti si mantiene attivo e per lui ogni giorno è come se fosse il primo. Il lavoro, l’impegno e la determinazione lo hanno portato a fare fortuna ed oggi viene definito uno tra i più ricchi del mondo. Molto attivo su Instagram, Flavio Briatore condivide video e foto con la sua famiglia in posti afrodisiaci. Nel suo ultimo post si mostra in versione chef.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio)

“Stasera cucino io” scrive sotto al video, mostrando un tipo di carne pregiata e costosa. “Grande Flavio ottimo marito” commenta un fan; “Super” scrive un altro; “Grande boss” aggiunge un utente. Insomma sembra che l’imprenditore si faccia amare da tanti.

