Veronica Ruggeri, la “iena” si volta e mostra un lato molto sexy – FOTO

Veronica Ruggeri ha condiviso su Instagram una foto con un messaggio in codice, “liberati per le 7”. A chi sarà ricolta la richiesta?

La ricciolona rossa de “Le Iene” Veronica Ruggeri è una delle conduttrici e inviate più ammirate sui social network e in televisione. L’inviata non è molto solita condividere foto sulla sua pagina Instagram, sono rare e ben calibrate quelle che decide di condividere con i suoi fan. Ieri invece ha postato uno scatto che in poche ore ha ottenuto migliaia di like e moltissimi complimenti da parte dei suoi follower.

“Liberati per le 7” scrive Veronica a margine dello scatto che la ritrae mentre corre di spalle con la testa rivolta verso la camera che la insegue. Indossa un maglione color salmone e una gonna in similpelle nera che ne enfatizza le forme, un sorriso magnetico e luminoso che ne illumina il volto etereo e gioviale. Chissà a chi è rivolta la richiesta della Iena, se al fidanzato oppure a qualche amica intima.

Veronica Ruggeri, chi è la Iena di Italia Uno

574mila sono i fan di veronica solo su Instagram, che la amano per la sua freschezza e vitalità contagiosa. L’inviata delle Iene è fidanzata con un altro collega conosciuto nel programma, Nicolò De Devitiis, bike blogger italiano.

Sui social è sempre molto parsimoniosa nel pubblicare la sua vita privata e quando lo fa sono sempre spaccati di vita vissuta molto divertenti, reel di balletti con Nicolò, pause caffè al bar, ricordi di viaggi oppure scatti rubati ironici e scherzosi.

Esiste inoltre un filo conduttore in tutte gli scatti postate da Veronica Ruggeri: la massa voluminosa di capelli rosso rame che invadono la messa a fuoco e regalano agli spettatori un’immagine paradisiaca dell’inviata. Lei fa parlare di sé, per la sua intelligenza unita ad una bellezza per nulla ostentata ma raccontata con garbo, quasi velata.

