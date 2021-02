Adriana Volpe, per lei arriva la dichiarazione d’amore inaspettata

A “Ogni Mattina”, grande sorpresa per Adriana Volpe. La conduttrice riceve un regalo romantico e inaspettato, e incredula dice: “Non ci credo!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal)

“Lo faccio per amore di Adriana“. Comincia così l’inaspettata dichiarazione d’amore alla conduttrice. Durante il programma quotidiano di Tv8, “Ogni Mattina“, c’è una sorpresa totalmente inaspettata per Adriana Volpe. La showgirl non nasconde l’emozione e soprattutto l’incredulità davanti al gesto del giovane Andrea.

Nel segmento dello show dedicato ai tatuaggi, Adriana passa la linea a Patrizio Zanfardino, in arte Patty Tattoo, tatuatore di molti vip come Elettra Lamborghini, Nina Moric, Fred De Palma. Nel suo studio c’è Andrea Carpinteri, attore e collaboratore dello show, che ha accettato di farsi tatuare davanti alle telecamere di “Ogni Mattina”. Quello che però la conduttrice non sa è che il soggetto del tattoo sarà proprio una sorpresa per lei.

Adriana Volpe, la dichiarazione d’amore in un tatuaggio

IL MESTIERE DELLA VITA – #TATUATORE

“Abbiamo mandato la nostra stella di Ogni Mattina da Patty Tattoo Studio a Milano: cosa avrà combinato Andrea Carpinteri nello studio di un tatuatore?” 😱#TV8 #OgniMattina @adrianavolpeTV pic.twitter.com/rsDMfEv02a — Ogni Mattina (@OgniMattinaTV8) February 17, 2021

Il tatuatore esordisce dicendo: “Ah, cosa non si fa per amore!”, e Andrea risponde: “Per amore di Adriana!“. La showgirl guarda attonita lo schermo, in attesa di capire. Man a mano che le linee prendono forma, appare chiaro che si tratta di un messaggio romantico per Adriana Volpe. Andrea infatti ha scelto di tatuarsi la testa di una volpe dietro la nuca, in omaggio alla bella conduttrice.

A quel punto Adriana Volpe si commuove, e continua a ripetere: “Non ci credo, lo sta facendo davvero!”. Poi la rivelazione finale, ed ecco il dolcissimo tatuaggio. “La volpe simboleggia la scaltrezza e il sapersi muovere in situazioni pericolose. Ma è anche simbolo di saggezza. Tu che ne pensi Adriana?“, dice Andrea, ammiccando alla telecamera.

“Quanto sono fortunata, ti voglio bene!”, commenta la conduttrice con gli occhi pieni di lacrime. Una vera e propria dichiarazione d’amore, incisa sulla pelle.

