Claudio Bisio è malato, l’annuncio in conferenza stampa

Claudio Bisio è positivo al covid. La notizia è stata comunicata durante la conferenza stampa di presentazione della serie Tutta colpa di Freud.

Un’assenza che si fa sentire. Durante la conferenza stampa di presentazione della serie Tutta colpa di Freud a mancare è l’attore interprete del ruolo da protagonista. Si tratta di Claudio Bisio che nella storia veste i panni dello psicanalista Francesco. L’attore manca all’appello durante la conferenza stampa per via, come spiegano i presenti, del covid. Bisio ha contratto il virus e pertanto è immobilizzato nella sua casa.

Su Instagram è lui stesso a dare la notizia con un video, pubblicato nelle storie, in cui ha rassicurato parenti e amici. “Sono positivo al covid. Niente di grave, penso, spero. Non ho la febbre, ho solo una tosse fastidiosa, ogni tanto. In questi giorni sarei dovuto essere a Roma per presentare un progetto di una serie tv, chiamata Tutta colpa di Freud ma non ce la farò. Lascerò l’onore ai miei colleghi e al regista Rolando Ravello di raccontarvi tutto”, il commento di Bisio.

LEGGI ANCHE > Claudio Bisio , dramma in quarantena : “E’ morta e non so neanche perché”

Claudio Bisio positivo al covid: nel primo lockdown aveva perso la madre

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudio Bisio (@claudiobisio_insta_official)

LEGGI ANCHE > Claudio Bisio in lutto, l’attore rivela: “È stata durissima”

Nel primo lockdown Bisio aveva dovuto affrontare un terribile lutto. A spegnersi era stata la madre di 91 anni. Non è mai stato chiarito se il decesso sia stato causato dal virus. Prima che si spegnesse comunque l’attore non ha potuto avvicinarsi alla madre salutando senza neanche un ultimo abbraccio. “Un’esperienza drammatica”, le parole dall’attore.

In questo ultimo periodo Bisio è stato impegnato su set di Tutta colpa di Freud. Una serie tratta dall’omonima pellicola di Paolo Genovese. Mentre le riprese erano ancora in corso, Amazon Prime ha lanciato nelle scorse settimane il trailer della fiction. Bisio nei panni dello psicanalista Francesco è il protagonista. Al suo fianco nel cast hanno recitato Caterina Shula, Marta Gastini e Demetra Bellina, interpreti della figlie dello psicanalista. Come nel film, la serie racconta le vicende di Francesco che ritorna a vivere con le figli adulte.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudio Bisio (@claudiobisio_insta_official)

Una situazione che getta lo psicanalista nello sconvolgimento più totale a tal punto da costringerlo ad assumere farmaci antiansia. Dopo la messa in onda su Amazon prime gli episodi saranno trasmetti su Mediaset.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL 18 FEBBRAIO 2021 GUARDA IL TG DI YESLIFE.