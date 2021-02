Dopo sette anni dall’uscita del film, arriva Tutta colpa di Freud- la serie. Quali saranno le novità? Nuove storie da raccontare? I dettagli

Il prossimo 26 febbraio sulla piattaforma Amazon Prime e successivamente in autunno su canale 5 uscirà la nuova serie tv Tutta colpa di Freud, adattamento dell’omonimo film di Paolo Genovese. Si tratta di una raccolta di otto episodi da quarantacinque minuti realizzati da Rti e Lotus Production con la collaborazione di Amazon Prime Video. La regia è stata affidata a Rolando Ravello, attore e regista. Gli attori che hanno lavorato a questo progetto sono alcuni big e nuove scoperte: Claudio Bisio che interpreterà lo psicanalista al posto di Marco Giallini, Max Tortora, Claudia Pandolfi, Marta Gastini, Caterina Shulha e Demetra Bellina, la nuova promessa del cinema.

Abbiamo avuto l’occasione di partecipare alla conferenza stampa della serie dove abbiamo potuto scoprire alcuni dettagli della prossima uscita.

Tutta colpa di Freud: quali saranno le novità?

“Un film su cui avevamo scritto una sceneggiatura lunghissima, segno che su questo tema c’era tanto da dire. Già fatto il film ci siamo detti che sarebbe stato giusto avere più tempo per approfondire le storie – Ha spiegato a Yeslife Paolo Genovese – L’idea è venuta subito, così tre anni fa quando Mediaset cercava un family abbiamo raccontato questa idea e abbiamo deciso di raccontare in più puntate la storia”. Le novità non mancano soprattutto a partire dall’ambientazione, è stata scelta Milano invece di Roma. Al centro della serie ci saranno poi tanti episodi diversi che avranno come cornice l’argomento della psicanalisi. Molti la chiamano serie al femminile e durante la conferenza le attrici lo hanno potuto confermare. Ma il vero protagonista sarà l’amore in tutte le sue sfaccettature. “Non ci sono storie convenzionali – ha affermato Claudia Pandolfi – ma possibilità infinite dietro l’amore”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Demetra Bellina (@demetrabellina)

Non ci resta che seguire la nuova stagione e scoprirne tutte le sfumature guardandola. E voi siete curiosi?

