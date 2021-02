Melissa Satta baciata dal sole: la posa lascia tutti allibiti – FOTO

La showgirl Melissa Satta, molto presente sui social, ha condiviso uno scatto con i suoi fan durante l’attività fisica: bellissima

La modella Melissa Satta, seguitissima sui social, fa innamorare i fan con scatti che celebrano la sua magnifica bellezza. Su Instagram vanta più di 4 milioni di followers, dove condivide attimi di quotidianità ma anche scatti da femme fatale, e seduce in tutte le modalità.

Una delle showgirl più apprezzate e famose, è ultimamente chiacchierata per la fine della relazione avvenuta a dicembre con il calciatore Kevin Prince Boateng, insieme al quale condivide l’amato figlio Maddox. Una rottura dolorosa, del quale ha parlato anche nel salotto di Verissimo, e che sembra abbia lasciato spazio a una rinascita, come dimostra l’ultima foto postata.

LEGGI ANCHE-> Elisabetta Canalis dopo le polemiche si presenta in bikini mostruoso e zittisce tutti – FOTO

Melissa Satta baciata dal sole: bellissima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

LEGGI ANCHE-> Elisabetta Gregoraci e il look candy da sportiva: l’outfit a metà tra il sexy e il confort

Melissa Satta ha pubblicato uno scatto che la ritrae durante una pausa sportiva. Outfit atletico e racchetta in mano, è seduta sullo schienale di una panchina mentre si gode una bella giornata. Si respira positività dalla sua posa, quasi come su un piedistallo posizionato sulla cima della città, ed è tangibile il senso di serenità ed energia che permea l’atmosfera.

Lei è una meravigliosa sfinge sul mondo e regala un profilo da sogno ai seguaci ammirati, che sono un susseguirsi di complimenti a contemplarla. Totalmente al naturale e senza artefatti, in un outfit comodo che non ostenta il fisico perfetto, non è lì per farsi guardare, bensì per se stessa, semplicemente Melissa. E non poteva essere più bella.

Il post è perfetto per l’immagine e la sua potenza emozionale, che recita: “La libertà è stringersi sempre senza soffocarsi mai“, un riferimento personale? Non è dato saperlo, ma senza dubbio la frase è esplicativa della consapevolezza raggiunta, del tutto rilevabile dallo scatto che la accompagna. Una donna nuova e libera.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

La showgirl aveva infatti dichiarato nel programma di Silvia Toffanin di aver sofferto molto della divisione che ha colpito la sua famiglia: “Boateng è stato l’amore più grande della mia vita“, ha ammesso. Ma ha anche aggiunto di sentirsi pronta a rinascere, ripartendo da sé. E si vede.