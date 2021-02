Cosa è successo a Elisabetta Canalis? Dopo le polemiche non è stato con le mani in mano ed ha sbalordito tutti con una foto

Elisabetta Canalis, l’ex velina sarda, ultimamente ha dovuto rispondere a tutte le polemiche che le sono state fatte dopo essersi sottoposta al vaccino anti-covid. Infatti la showgirl, ormai da anni negli Stati Uniti, si è potuta vaccinare e molti follower si sono chiesti come sia stato possibile viste la difficoltà riscontrate a reperire le dosi. Dopo i commenti negativi sotto i suoi post su Instagram la donna ha risposto una volta per tutti con una foto che ha mandato in tilt anche i più polemici.

Elisabetta Canalis: come risponde alle polemiche?

Elisabetta Canalis ha risposto alle polemiche con un messaggio sui social spiegando che da qualche tempo è proprietaria di uno spazio all’interno di un edificio in cui sono presenti due ambulatori: “Lo spazio – ha spiegato – si trova nello stesso piano di uno studio radiologico e di un concierge doctor che ricevono pazienti ogni giorno. La legge prevede che tutti noi ci vacciniamo in quanto a contatto con chi visita la struttura per ragioni mediche”. Così una volta vaccinata e dopo due tamponi dall’esito negativo è atterrata in Italia dalla sua famiglia e ai fan ha regalato emozioni con una foto super sexy.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Completino intimo niente male, il suo fisico strepitoso e un buongiorno made in Italy. Elisabetta Canalis sa come farsi rispettare e i follower non hanno potuto fare altro che lasciare un like.

