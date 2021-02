Anna Tatangelo regala ai suoi follower un breve video che stuzzica la fantasia e fa partire i sogni ad occhi aperti, fantastica

Anna Tatangelo vive la sua vita da mamma single. Ormai la fine del suo amore con il compagno della sua vita, Gigi d’Alessio è cosa assodata, un capitolo chiuso e lei si dedica in tutto e per tutto al suo lavoro e all’amore grande della sua vita, il figlio Andrea.

In alcune interviste ha ammesso che saltare alcune tappe della vita per lei, come vivere con le amiche in casa, non è stato facile. È passata subito da casa di papà a casa con Gigi, poi è arrivato suo figlio e lei è dovuta crescere in fretta ma non si pente di nulla. Esperienze importanti che l’hanno aiutata ad essere la donna che è, con le spalle larghe e sicura di quello che vuole.

Di certo l’essersi lasciata con il cantante napoletano ha rappresentato uno spartiacque nella sua vita ed è innegabile non notarlo. Dopo la fine dell’amore Anna ha rivoluzionato il suo look, si è fatta bionda e ha tirato fuori gli artigli della seduzione diventando quell’icona sexy che forse nessuno avrebbe mai creduto. Rivoluzione anche sul fronte musicale, con un sound nuovo, collaborazioni e singoli che hanno spopolato per mesi sulle piattaforme e in radio. E a breve una nuova canzone.

Anna Tatangelo, un sogno ad occhi aperti

Una vita frenetica, insomma, quella della bella Anna che da mamma single si divide tra musica, allenamenti, casa e il figlio e ogni tanto ci mostra qualche breve flash della sua quotidianità.

Ieri sera dopo una giornata intensa la cantante di Sora ha augurato a tutti i suoi follower che ad oggi su Instagram sono 111 mila una buona serata. In piagiama e sul letto, come una di noi insomma.

Lo ha fatto con un breve video boomerang postato sia sul suo profilo che nelle Stories. È stesa sul letto Anna, sola soletta, un po’ stanca e un po’ annoiata, si tiene la testa con la mano e apre e chiude gli occhi. Capelli biondissimi sciolti che le cadono sul cuscino ma non si accorge che il suo pigiama è aperto.

Ed ecco che il suo abbondante decolleté spunta fuori, in modo imperioso come in questi mesi abbiamo imparato a conoscere. Magnifica Anna, un sogno ad occhi aperti prima e forse anche nella notte.

