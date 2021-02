Barbara D’Urso, il gelo in studio: “Non so quanto vivrò ancora”

Barbara D’Urso allibita dalle dichiarazioni del suo ospite in studio: da non credere: “Che vuol dire che non sai quanto ti resta da vivere?”

I colpi di scena in studio con Barbara D’Urso non mancano mai, né al pomeriggio e né tantomeno alla sera con Live. In un modo o nell’altro Barbarella riesce sempre a far parlare di sé. Tantissimi i telespettatori che la seguono ogni giorno e sempre mirate le ospitate dei personaggi famosi che la raggiungono in studio o si collegano con lei per raccontare le proprie storie.

Ieri in studio la notizia “choc” come piace dire a lei da parte di un grande campione dello sport, Stefano Tacconi che non le sue dichiarazioni ha lasciato tutti di stucco e nello studio di Pomeriggio Cinque è calato il gelo.

L’ex portiere sta vivendo un periodo molto delicato della sua vita, sia dal punto di vista di salute che sentimentale e ieri con Barbara ha voluto replicare alle dichiarazioni della moglie Laura Speranza.

Barbara D’Urso: le rivelazioni choc di Stefano Tacconi

La moglie di Stefano Tacconi, Laura Speranza aveva raccontato a Barbara D’Urso le sue preoccupazioni su un’eventuale decisine del marito di andare in Cina per lavoro, per nulla condivisa dalla donna che ha spiegato che non è facile portare nel Paese un’intera famiglia come la loro (che hanno quattro figli), minacciandolo di lasciarlo.

Ma Tacconi ha tutte le sue ragioni e le spiega: “Un anno e mezzo fa mi sono operato alla schiena, con due vertebre fratturate. Ho rischiato di rimanere sulla sedia a rotelle – ha detto – Non so quanto mi resta da vivere, l’età avanza”. Ha ricordato poi la perdita degli amici subita nel 2020 come Paolo Rossi e Diego Armando Maradona.

La sua famiglia per lui è sempre stata importante ma ora ha voglia di cambiare: “voglio riprendermi un po’ di vita e andare ad allenare un anno in Cina – ha chiosato – Mia moglie ha minacciato di divorziare se parto. Io, però, ho deciso”.

Barbara D’Urso allibita. Gelo in studio e poi la replica chiedendo al campione: “Che vuol dire che non sai quanto ti resta da vivere?” ricordando di avere 64 anni e di non essere per nulla anziano. In collegamento Patrizia Groppelli accusa Tacconi di non essere rispettoso rispetto a chi veramente sta male e Twitter si riempie di commenti ironici: “Tacconi ottimista come noi”.

