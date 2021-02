“Federica Panicucci denunciata”, il motivo mette i brividi

Federica Panicucci nei guai per via di un procedimento che ha avuto un seguito legale. Centrano due donne molto note

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Sembrerebbe non essere un buon momento per Federica Panicucci, la bella conduttrice che vediamo tutti i giorni al timone di Mattino Cinque.

Qualche giorno fa l’abbiamo vista con le dita fasciate e subito i suoi fan si sono preoccupati. Lei all’inizio ha mantenuto un po’ di riserbo, poi nel pomeriggio ha spiegato cosa le è successo. Un incidente domestico che poteva andare anche peggio ma che per fortuna per il tempismo e la prontezza della compagna di Marco Bacini si è concluso con la fasciatura delle dita.

La Panicucci si è bruciata le dita delle mani prendendo la griglia del forno rovent: “Posso dire che ho provato un male disumano – ha spiegato rivolgendosi a tutti – State sempre molto attenti a casa perché ci possono essere tante insidie. Comunque il peggio è passato”.

Ma forse non proprio perché secondo quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia su Giornalettismo pare che la conduttrice debba risolvere qualche altro problemino.

Federica Panicucci, contro di lei Wanna Marchi e la figlia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

“Federica Panicucci è stata portata in tribunale da Wanna Marchi e figlia, Stefania Nobile, per una frase che le due non hanno digerito”. Con queste parole il giornalista che per primo ha iniziato a scavare nel sottomondo del caso Genovese ha dato la notizia di una nuova grana per la Panicucci.

I guai per Federica, come spiega Parpiglia, arriverebbero dal passato per via delle lungaggini burocratiche. La conduttrice è stata portata in tribunale per una sua affermazione detta in diretta.

“La Marchi e la Nobile hanno dei morti sulla coscienza”, questa la frase che la conduttrice di Mattino Cinque avrebbe detto che non è affatto piaciuta alle due donne che hanno agito legalmente contro di lei.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanna Marchi (@wanna.marchi)

Oggi, secondo quanto riporta dunque Giornalettismo, quelle azioni avrebbero avuto un seguito legale “con rinvio a giudizio” ha spiegato Parpiglia che ha aggiunto che la “questione è in evoluzione”. Da parte di Federica tutto tace e per il momento nessuno commento sull’accaduto.