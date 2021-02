Chiara Ferragni: a spasso per Milano, ma con stile! Ecco il cappotto tendenza del momento…

Un cappotto tendenza Primavera 2021, quello che ci mostra l’influencer Chiara Ferragni in uno degli ultimi post su Instagram.

Il profilo dell’imprenditrice digitale Chiara Ferragni straripa di contenuti giorno per giorno. Ma noi fashion victims non ci facciamo sfuggire tutte le lezioni di stile che ci regala.

E una delle più recenti viene proprio dall’outfit che la futura mamma bis ha sfoggiato per una passeggiata in visita ai luoghi culturali di Milano.

Giovedì Chiara ha sfruttato la riapertura dei musei e degli spazi culturali per circondarsi di arte e bellezza. Ha scelto di visitare la Sacrestia del Bramante e la Casa degli Antellani, con annessi giardino e Vigna di Leonardo.

La gita ai luoghi più antichi della città è stata un’altra occasione sfruttata dall’imprenditrice per lanciare delle dritte sulle nuove tendenze. E lo fa attraverso un capo immortale che coccola, abbraccia e fa sentire protette: il cappotto di cachemire. Poi un paio di ankle boots come quelli che ha abbinato la Ferragni… et voilà, il look perfetto per le promenades pomeridiane.

Il cappotto Primavera 2021 di Chiara Ferragni

Un cappotto firmato nientemeno che Louis Vuitton: una perla della nuova stagione.

Dal taglio a metà tra la giacca e la vestaglia, è un capo accogliente che si appresta a diventare un must have della Primavera 2021.

Realizzato in doppio cashgora e dal motivo monogram all’interno, ha cintura e rifiniture in pelle. Questo dona al modello un tocco di esclusività.

Chiara Ferragni lo abbina ad un pullover girocollo grigio con pantaloni skinny neri e ankle boots. Un look total black che fa girare la testa!

E ad accrescere l’effetto già assolutamente chic dell’outfit, si aggiungono gli accessori. L’influencer aggiunge il suo classico tocco di colore che stacca il ton sur ton e questa volta lo fa utilizzando una borsa monogram di Louis Vuitton dalla tonalità verde fluo.