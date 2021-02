La bellissima velina di Striscia la Notizia pubblica su Instagram un video girato con Tik Tok: il balletto è ammiccante!

Mikaela indossa un costume pazzesco: il bikini è composto da un reggiseno variopinto e uno slip tempestato di frange super appariscenti e luminose, color oro.

Il balletto fa sognare i suoi 153.000 followers, che le lasciano, in un’ora, più di 140 commenti, tra i quali si legge: “Bella bella bella“, “Splendida!“, “Meraviglia“, oppure “Bella che sei“.

Il post ha più di 16.000 visualizzazioni: in poco tempo è già virale!

Mikaela denuncia gli insulti e le provocazioni: basta razzismo!

Durante un’intervista rilasciata a Radio Capital, Mikaela denuncia le terribili discriminazioni razziste subite: “Ho ricevuto messaggi poco gradevoli su Instagram, che è l’unico social che sto utilizzando. Erano messaggi con insulti non contro la mia etnia, come all’inizio del mio lavoro a Striscia, ma erano messaggi vocali di una ragazza con un accento lombardo, e io sono ligure, di origine pornografica, ma non mi riguardavano. La gente che non mi conosce pensava fossi io. I messaggi venivano lanciati da un hacker con la mia foto allegata“.

E ancora: “Non è stato piacevole ricevere messaggi offensivi per una cosa che non ho mai fatto e mai detto“.

Infine aggiunge: “Abbiamo visto casi in cui alcune ragazze si sono uccise. sono cose indecenti“.