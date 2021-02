Bianca Atzei un VIDEO sensuale a terra con ‘John Travolta’

La sexy cantante stavolta esagera su Instagram pubblicando un post che cattura l’attenzione di tutti. Senza freni…

Bianca Atzei ormai è seguitissima sui social: 833 mila followers per lei che aumentano ogni giorno a vista d’occhio grazie anche ai suoi scatti provocanti e alle stories che incuriosiscono sempre di più.

La bella cantante di origine sarde dopo la sua storia tormentata con Max Biaggi la cui fine l’ha fatta soffrire moltissimo ora è felice accanto alla Iena Stefano Corti.

Anche da un punto di vista professionale ha ricevuto molti consensi. La sua carriera come cantante le ha dato diverse soddisfazioni anche grazie alle sue partecipazioni al Festival di Sanremo e alle collaborazioni con i Modà. Poi ha preso parte a diversi programmi televisivi come Tale e Quale Show e L’Isola dei Famosi dove è arrivata in finale.

Bianca Atzei a terra sul pavimento

Oggi sta proseguendo la sua strada nel mondo della musica e da poco ha inciso l’ultimo singolo ‘John Travolta‘ in collaborazione con i Legno. «Racconto una storia d’amore al capolinea e come spesso accade, uno dei due, purtroppo si fa male», ha dichiarato.

E ha aggiunto: «Avevo bisogno di cambiare, trasformare, rinnovare qualcosa dentro di me. L’incontro con i Legno e l’indie è stata la svolta».

In questo video che ha postato si è mostrata in tutta la sua bellezza sul pavimento mentre canta la sua ‘John Travolta’ e si muove sinuosa e sensuale in tutta la sua femminilità.