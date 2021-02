Giulia De Lellis follemente innamorata, la dedica al suo Carlo FOTO

L’amatissima influencer ha pubblicato una sequenza si scatti insieme al suo Carlo Gussalli Beretta dove mostra tutto il suo amore per lui.

Giulia De Lellis non è stata di certo una delle tante corteggiatrice passate per ‘Uomini e donne‘ finite nel dimenticatoio o rimaste relegate a qualche comparsa nel mondo dello showbiz.

Lei è diventata un vero e proprio fenomeno mediatico raggiungendo risultati incredibili. Dopo la sua partecipazione al noto programma di Maria De Filippi e al Grande Fratello Vip ha spiccato ancora di più il volo anche in seguito al suo libro ‘Le corna stanno bene su tutto ma io stavo meglio senza’ scritto dopo la fine della sua storia d’amore con Andrea Damante.

Giulia e Andrea infatti hanno fatto sognare i fans con il loro amore sia durante Uomini e donne sia dopo, la bella romana era stata identificata da molte ragazze come una Cenerentola moderna.

L’amore tra i due però è finito drasticamente dopo i diversi tradimenti da parte del dj veronese fino a un ritorno di fiamma durante lo scorso lockdown. La coppia era tornata a vivere insieme prima a Roma e poi a Milano e aveva preso anche un Volpino di Pomeriana che ora si dividono a distanza.

Il sorriso ritrovato da Giulia

Giulia ha ritrovato il sorriso proprio con un amico di Andrea, si tratta di Carlo Gussalli Beretta ex di Dayane Mello. Non l’ha presa bene e in una recente intervista a Verissimo l’ha lasciato intendere chiaramente.

Giulia aveva risposto tramite delle Ig stories che lei non si sarebbe mai messa insieme a un amico del fidanzato a differenza sua. E ha continuato la sua storia d’amore con il giovane rampollo di casa Beretta che procede a gonfie vele.

Chissà se presto spunterà sul dito della bella influencer da 5 milioni di followers un brillantissimo anello?